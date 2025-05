¡Lamentable! Periodista de Radio Karibeña Raúl Celis pierde la vida tras ser atacado en Iquitos

Una noticia trágica ha conmocionado a la ciudad de Iquitos. Raúl Celis López, periodista de Radio Karibeña, perdió la vida tras ser interceptado por balas este miércoles 7 de mayo en horas de la madrugada. Sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lo atacaron cuando iba en motocarro rumbo a su centro de labores.

El ataque ocurrió cerca de las 5:20 a. m., minutos después de que el comunicador saliera de su vivienda ubicada en la calle Morona. Como cada mañana, Raúl tomó el motocarro de confianza que lo trasladaba hasta su punto habitual de trabajo. Sin embargo, esta vez fue su último viaje.

Lo atacaron cuando salía de su casa rumbo a la radio. Raúl Celis salió de su casa, como todos los días, a las 5:20 a.m. Iba a bordo de un motocarro, acompañado por su conductor de confianza. Su ruta era la misma de siempre: primero pasaba a comprar el periódico y luego se dirigía a Radio Karibeña, donde conducía un programa de noticias.

Pero nunca llegó. Según informaron, dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron en la calle Brasil, séptima cuadra, y sin decir palabra le dispararon directamente a la cabeza. Murió en el acto.

Lo más impactante es que no se trató de un asalto. Los atacantes no se llevaron nada. Su mochila y su celular quedaron intactos en el motocarro. Esto ha hecho sospechar a todos que fue un crimen planificado.

"Él no ha recibido ninguna amenaza. No me ha comentado nada. Él era directo, comentaba sobre políticos, inseguridad ciudadana, pero no me comentó nada. Me tiene sorprendida lo que ha ocurrido", declaró Anita Tirado, su productora en la emisora.