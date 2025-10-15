Marcha Nacional 15 de octubre EN VIVO: Manifestantes se movilizan por las calles de Lima y regiones del país

Diversas organizaciones de la sociedad civil mantienen la convocatoria a la marcha nacional que se realiza este miércoles 15 de octubre, a pesar de la reciente asunción de José Jerí como presidente de la República. La protesta fue anunciada días antes de la vacancia de Dina Boluarte y reúne a transportistas, sindicatos de docentes, colectivos universitarios, comerciantes y grupos sociales que exigen atención a distintas demandas ciudadanas.

Incidentes durante la manifestación

La movilización comenzó en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, y continuó por diversas calles principales de la ciudad. Colectivos sociales y juveniles, gremios sindicales y movimientos políticos se dirigieron hacia la avenida Abancay con el objetivo de llegar al Congreso de la República.

Colectivos juveniles y agrupaciones se dirigen a la avenida Abancay para llegar al Congreso





La masiva concentración generó el cierre del puente Ricardo Palma y del jirón Huanta, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las rutas del corredor morado 404, 405 y 406 tuvieron que desviarse por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega en ambos sentidos.

ATU informa que tres rutas del corredor Morado desviaron su recorrido por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega debido a presencia de manifestantes en el Centro de Lima





Según Canal N, se reportó que algunos manifestantes lanzaron botellas hacia el cerco metálico que rodea el Congreso, generando tensión con los efectivos policiales presentes. La situación escaló cuando un grupo prendió fuego a objetos frente al edificio legislativo, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir con bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes.

Los agentes lograron alejar a los manifestantes del frontis del Congreso y controlaron paulatinamente los incendios provocados durante la protesta.

Policías utilizan bombas lacrimógenas para dispersar a manifestantes frente al Congreso





Desarrollo y seguimiento de la protesta

Durante la jornada se registraron incidentes en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, donde buses de transporte público con pasajeros tuvieron que retirarse del lugar. Colectivos juveniles detonaron pirotécnicos y lanzaron fuego contra el cordón policial frente al Parque Universitario.

Se registran incidentes en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola: Buses de transporte público con pasajeros tuvieron que salir del lugar





Más tarde, se reportó la quema de objetos y policías heridos fueron retirados en ambulancias del SAMU tras enfrentamientos frente a la misma zona. Según Canal N, Al menos 20 policías heridos tras manifestaciones en el Centro de Lima. En tanto, continúan los enfrentamientos en calles colindantes a la avenida Abancay fueron conducidos hasta el hospital central de la PNP.

Policías heridos son retirados en ambulancia tras enfrentamientos reportados frente al parque Universitario





El presidente José Jerí se pronunció en sus redes sociales, indicando que "un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse", y llamó al diálogo y a mantener la tranquilidad.

Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra @PoliciaPeru.

Necesitamos diálogo y tranquilidad

Necesitamos diálogo y tranquilidad



Presidente José Jerí llega a la avenida Abancay y verifica situación de policías heridos durante protestas en el Centro de Lima. A su retirada manifestó: "Espero que quienes están protestando sean conscientes de que han habido personas que han buscado hacer violencia", expresó



Presidente José Jerí se retiró tras visitar a policías heridos en manifestaciones: "Espero que quienes están protestando sean conscientes de que han habido personas que han buscado hacer violencia", expresó





El presidente José Jerí actualizó el número de heridos en las marchas de hoy: 49 policías y un civil, además de 10 detenidos. Las cámaras de la PNP y de la Municipalidad de Lima se usarán para identificar a los infiltrados que generaron caos. El presidente José Jerí actualizó el número de heridos en las marchas de hoy: 49 policías y un civil

Tenemos 37 heridos de la @PoliciaPeru y 10 detenidos. Las cámaras de policía y la @MuniLima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos.

Hasta el momento, la marcha continúa en desarrollo y las autoridades mantienen un despliegue importante en la zona para evitar que los incidentes escalen. Los manifestantes siguen recorriendo avenidas principales, mientras algunos colectivos juveniles y movimientos políticos realizan actividades simbólicas frente a instituciones del Estado.

Noticia en desarrollo...

