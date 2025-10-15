¿Volverán? Waldir Felipa revela que sigue trabajando con Daniela Darcourt pese a su ruptura: "Estamos bien"

El bailarín Waldir Felipa confirmó el final de su relación sentimental con la reconocida salsera Daniela Darcourt, luego de semanas de rumores y especulaciones sobre una posible separación. En una entrevista con el programa "América Hoy", el artista decidió romper el silencio y aclarar que, pese a haber terminado su romance, todavía mantiene una relación laboral con la intérprete de "Señor mentira".

Waldir Felipa sigue formando parte de la orquesta de Daniela Darcourt

Durante su conversación con el equipo de "América Hoy", Waldir Felipa explicó que continúa trabajando junto a Daniela Darcourt, ya que aún tiene compromisos profesionales pendientes dentro de su orquesta. El bailarín aclaró que ambos mantienen una relación cordial y profesional, pese al fin de su vínculo amoroso.

"De hecho, hay fechas que cuando ella regrese de su gira tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien. Creería que estamos bien, ¿no? O sea...", comentó el bailarín con naturalidad.

Asimismo, Felipa fue consultado sobre si existe algún contrato que lo mantenga ligado laboralmente a la salsera. El artista negó tener un acuerdo formal y aseguró que su permanencia depende, principalmente, de cómo se sienta dentro del grupo.

"No hay contrato, la verdad. Así que veremos hasta cuándo, ¿no? Yo soy una persona muy de 'me siento cómodo o no me siento cómodo', pero la verdad ahora no me he visto afectado en nada. No ha sido ayer ni hace una semana que hemos terminado, pero nadie se ha dado cuenta", reveló.

Aún la ama y no descarta reconciliación

A pesar de la separación, Waldir no ocultó el cariño que todavía siente por Daniela. Expresó sus sentimientos con honestidad y mostró respeto hacia su expareja, evitando entrar en polémicas.

"Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar. Cualquier pareja tiene cosas que a veces es necesario solucionarlas de repente cada uno por su lado", dijo con visible emoción.

El bailarín aseguró que su ruptura no se debió a una tercera persona. El bailarín insistió en que la decisión fue mutua y tomada con madurez, descartando cualquier tipo de conflicto.

"(¿La ruptura no ha sido por una tercera persona?) Para nada, para nada. (¿Diferencias de la convivencia, no les fue bien de repente?) No te voy a soltar nada", respondió cuando le preguntaron si hubo alguien más involucrado.

Cuando le consultaron si existía la posibilidad de una reconciliación, Waldir prefirió dejar el tema en manos del destino. Con un tono sereno, dejó abierta la posibilidad de que el tiempo defina si ambos volverán a cruzar sus caminos.

"Mira, no te puedo hablar por el futuro. Que pase lo que tenga que pasar. Pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos qué pasa más adelante", señaló.

@ameg_pe 14.10.25 | Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La historia entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa ha llegado a su fin, pero ambos han demostrado madurez al manejar la situación. Según el bailarín, su relación terminó en buenos términos y sin drama, manteniendo el respeto mutuo y el compromiso profesional.