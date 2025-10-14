Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: "No terminó por el video en la boda"

Tras varios rumores y especulaciones, Waldir Felipa anunció que su relación con Daniela Darcourt llegó a su fin. El bailarín fue abordado por el programa "América Hoy", donde habló abiertamente sobre su ruptura con la salsera tras difundirse un video donde aparece bailando muy cariñosamente con otra mujer durante una boda.

Waldir Felipa confirma el fin de su romance con Daniela Darcourt

Después de días de especulaciones, Waldir Felipa rompió su silencio y confirmó que ya no tiene una relación con la salsera Daniela Darcourt. El bailarín habló frente a cámaras del programa "América Hoy" y explicó que, aunque el cariño sigue intacto, ambos decidieron seguir caminos separados.

Todo empezó cuando se difundió un video en el que Waldir aparece bailando muy cerca de otra mujer durante una boda. Las imágenes encendieron las alarmas sobre una supuesta infidelidad, pero él fue claro en desmentirlo. Waldir aclaró que la mujer del video es solo una amiga y pidió respeto para ella.

"Dicen que sí, la verdad me parece un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace tres semanas más o menos. Me sorprende que haya salido recién... (Fue) con una amiga para mí, no tiene absolutamente nada de malo. Y espero que no se hable mal de ella. Más de esto, al menos por mi parte, no se va a hablar más", comentó.

@ameg_pe 14.10.25 | Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su revelación sobre su vínculo con la intérprete de "Señor mentira". El artista sorprendió a todos al referirse por primera vez de forma directa a su relación con la salsera.

"Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana ni ha terminado por lo que se ha visto recién. No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles... Por eso creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto", confesó, confirmando el fin de su historia de amor.

Aún la ama y no descarta reconciliación

A pesar de la separación, Waldir no ocultó el cariño que todavía siente por Daniela. Expresó sus sentimientos con honestidad y mostró respeto hacia su expareja, evitando entrar en polémicas.

"Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar. Cualquier pareja tiene cosas que a veces es necesario solucionarlas de repente cada uno por su lado", dijo con visible emoción.

El bailarín aseguró que su ruptura no se debió a una tercera persona. El bailarín insistió en que la decisión fue mutua y tomada con madurez, descartando cualquier tipo de conflicto.

"(¿La ruptura no ha sido por una tercera persona?) Para nada, para nada. (¿Diferencias de la convivencia, no les fue bien de repente?) No te voy a soltar nada", respondió cuando le preguntaron si hubo alguien más involucrado.

Cuando le consultaron si existía la posibilidad de una reconciliación, Waldir prefirió dejar el tema en manos del destino. Con un tono sereno, dejó abierta la posibilidad de que el tiempo defina si ambos volverán a cruzar sus caminos.

"Mira, no te puedo hablar por el futuro. Que pase lo que tenga que pasar. Pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos qué pasa más adelante", señaló.

Hasta hace poco, la pareja se mostraba más unida que nunca. En octubre del año pasado celebraban su aniversario y compartían fotos llenas de amor. Sin embargo, en este octubre del 2025, el panorama cambió completamente.

En conclusión, Waldir Felipa puso fin a las dudas y confirmó que su relación con Daniela Darcourt terminó hace algún tiempo, aunque el cariño sigue presente. Por ahora, ambos continúan enfocados en sus proyectos personales, pero sus seguidores aún mantienen la esperanza de verlos juntos nuevamente en el futuro.