Miraflores: Bus de transporte público provoca choque múltiple en la av. El Ejecito y deja varios heridos

La mañana de hoy, 25 de julio, se registró un aparatoso accidente en la cuadra seis de la avenida El Ejército, en Miraflores. Un bus de transporte público perdió el control, invadió el carril y provocando un choque múltiple que dejó como consecuencia al menos 10 heridos.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el preciso instante en que el bus se despista y colisiona contra al menos seis vehículos y un motorizado que estaban en el carril contrario. Entre los heridos se encuentra un personal del Serenazgo del municipio de Miraflores, quien contó más detalles de lo sucedido.

"El ómnibus se despista y comienza a entrar en contra y a chocar a todos los que estaban en su dirección. Al ver que el vehículo estaba viniendo en contra, he acelerado y he salido, pero igual el carro me tumbó", expresó.