Precio del DÓLAR HOY, lunes 20 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú inicia la semana sin mayores cambios este lunes 20 de abril de 2026. De acuerdo con la SUNAT, el tipo de cambio se mantiene dentro de un rango estable, sin variaciones bruscas en el mercado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 20 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.435, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.442. Estas cifras son similares a las registradas durante el fin de semana, lo que confirma una tendencia de estabilidad.

En los últimos días, el dólar ha mostrado ligeras variaciones, pero siempre dentro de un margen controlado. El sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, el precio de compra fue de S/ 3.379 y el de venta de S/ 3.385. El martes 14 se registró una leve caída, con la compra en S/ 3.365 y la venta en S/ 3.379. Luego, el miércoles 15 el dólar subió ligeramente a S/ 3.380 (compra) y S/ 3.390 (venta).

Precio del dólar del 1 al 20 de abril. (SUNAT)

Para el jueves 16, el tipo de cambio volvió a incrementarse a S/ 3.425 y S/ 3.436, respectivamente. El viernes 17 se mantuvo casi igual, con S/ 3.429 para la compra y S/ 3.436 para la venta. Finalmente, el sábado 18 y domingo 19 el dólar se ubicó en S/ 3.435 (compra) y S/ 3.442 (venta), valores que se repiten este lunes 20.

Este comportamiento refleja una tendencia estable con ligeros ajustes al alza. Aunque el dólar ha subido algunos céntimos respecto a inicios de la semana pasada, no se han registrado movimientos bruscos que generen preocupación.

En medio de este panorama, el mercado también se mantiene atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha generado un impacto fuerte en el tipo de cambio. A nivel internacional, la estabilidad de los mercados también contribuye a mantener el dólar dentro de un rango controlado.

Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 20 de abril de 2026 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio para evitar sorpresas. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la app que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te permitirá cuidar mejor tu dinero y sacarle mayor provecho.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú se mantiene estable este lunes 20 de abril, con valores similares a los días anteriores. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera moderada en el corto plazo.