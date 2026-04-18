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Precio del DÓLAR HOY, sábado 18 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio para hoy sábado 18 de abril registra una ligera variación en la compra y venta en alza en el mercado peruano.

Precio del DÓLAR HOY, sábado 18 de abril
Precio del DÓLAR HOY, sábado 18 de abril (Composición Karibeña)
18/04/2026

El precio del dólar en Perú continúa mostrando un comportamiento estable este sábado 18 de abril de 2026, con leves variaciones en el mercado cambiario. La moneda estadounidense mantiene un rango controlado en sus valores a una semana de las elecciones generales, mantente al tanto antes de realizar algún tipo de cambio. 

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 18 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.435, mientras que el precio de venta se mantiene en S/ 3.442. Estas cifras reflejan una ligera subida en la compra y venta respecto al día, aún así se mantiene con una estabilidad predecible sin muchos cambios bruscos.

Tipo de cambio oficial
Tipo de cambio oficial

En medio de este escenario, el mercado sigue atento al contexto político local tras las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, no se han producido hechos que generen incertidumbre o alteren el tipo de cambio de manera significativa.

A nivel internacional, la calma en los mercados también favorece que el dólar se mantenga dentro de un rango controlado. Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar para este mes de abril, a una semana de las elecciones generales.

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¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 18 de abril de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es que antes revises bien el tipo de cambio para evitar cualquier sorpresa. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a cuidar tu dinero y sacarle mayor provecho.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. No solo la SUNAT ofrece esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado del día:

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable en su compra y venta para este sábado 18 de abril, con ligeras variaciones que forman parte del comportamiento normal del mercado. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera moderada en los próximos días en alza, pero sin mayores cambios bruscos.

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