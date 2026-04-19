RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡ATENCIÓN!

Precio del DÓLAR HOY, domingo 19 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio para hoy domingo 19 de abril registra una ligera variación en la compra y venta en alza en el mercado peruano.

Precio del DÓLAR HOY, domingo 19 de abril.
Precio del DÓLAR HOY, domingo 19 de abril. (Composición: La Karibeña)
19/04/2026

El precio del dólar en Perú continúa mostrando un comportamiento estable este domingo 19 de abril de 2026, con leves variaciones en el mercado cambiario. La moneda estadounidense mantiene un rango controlado en sus valores a una semana de las elecciones generales, mantente al tanto antes de realizar algún tipo de cambio. 

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este domingo 19 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.435, mientras que el precio de venta se mantiene en S/ 3.442. Estas cifras reflejan una ligera subida en la compra y venta respecto al día, aún así se mantiene con una estabilidad predecible sin muchos cambios bruscos.

Si revisamos los días previos, el dólar ha tenido movimientos leves. El viernes 17  de abril, el precio de compra fue de S/ 3.429 y el de venta de S/ 3.427, sin variaciones en esos días. 

Precio del dólar del 1 al 18 de abril. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 18 de abril. (SUNAT)

En medio de este escenario, el mercado sigue atento al contexto político local tras las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, no se han producido hechos que generen incertidumbre o alteren el tipo de cambio de manera significativa.

Precio del DÓLAR HOY, sábado 18 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, sábado 18 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

A nivel internacional, la calma en los mercados también favorece que el dólar se mantenga dentro de un rango controlado. Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar para este mes de abril, a una semana de las elecciones generales.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este domingo 19 de abril de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es que antes revises bien el tipo de cambio para evitar cualquier sorpresa. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a cuidar tu dinero y sacarle mayor provecho.

 

Precio del DÓLAR HOY, viernes 17 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, viernes 17 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. No solo la SUNAT ofrece esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado del día:

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable en su compra y venta para este sábado 18 de abril, con ligeras variaciones que forman parte del comportamiento normal del mercado. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera moderada en los próximos días en alza, pero sin mayores cambios bruscos.

Temas relacionados actualidad Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cambio de dólar Dólar Dólar hoy Dólar Perú Superintendencia de Banca y Seguros

Siga leyendo

Lo Más leído

María Pía Vallejos sobre imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla votando juntos: "Estoy al tanto"

Susana Alvarado revela que se aleja temporalmente de Corazón Serrano ¿A qué se debe?

Pamela López tendrá que pagar reparación civil por hablar de Christian Cueva en 'La Granja VIP'

Patricio Parodi expone a Onelia Molina en "Esto es Guerra": "No me saluda ni a mí ni a Said"

Shirley Arica revela por qué terminó su matrimonio con Rodney Pío: "Le decía que buscara trabajo"

últimas noticias
Karibeña