Precio del DÓLAR HOY, viernes 17 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú continúa mostrando un comportamiento estable este viernes 17 de abril de 2026, con leves variaciones en el mercado cambiario. La moneda estadounidense mantiene un rango controlado en sus valores.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 16 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.429, mientras que el precio de venta se mantiene en S/ 3.436. Estas cifras reflejan una ligera subida en la compra respecto al día anterior, pero sin cambios en la venta, lo que refuerza la tendencia de estabilidad.

Si revisamos los días previos, el dólar ha tenido movimientos leves. El sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, el precio de compra fue de S/ 3.379 y el de venta de S/ 3.385, sin variaciones en esos días.

Luego, el martes 14 de abril, se registró una pequeña caída, con la compra en S/ 3.365 y la venta en S/ 3.379. El miércoles 15, el tipo de cambio volvió a subir ligeramente, con S/ 3.380 para la compra y S/ 3.390 para la venta.

Precio del dólar del 1 al 17 de abril. (SUNAT)

Para el jueves 16 de abril, el dólar dio un salto moderado, ubicándose en S/ 3.425 en compra y S/ 3.436 en venta. Finalmente, este viernes 17, la compra sube apenas unos céntimos más, mientras que la venta se mantiene sin cambios.

El comportamiento del dólar en estos días muestra una tendencia estable con leves incrementos. Aunque se han registrado subidas progresivas, estas no son bruscas ni generan preocupación en el mercado.

En medio de este escenario, el mercado sigue atento al contexto político local tras las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, no se han producido hechos que generen incertidumbre o alteren el tipo de cambio de manera significativa. A nivel internacional, la calma en los mercados también favorece que el dólar se mantenga dentro de un rango controlado.

Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 17 de abril de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es que antes revises bien el tipo de cambio para evitar cualquier sorpresa. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a cuidar tu dinero y sacarle mayor provecho.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. No solo la SUNAT ofrece esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este 17 de abril, con ligeras variaciones que forman parte del comportamiento normal del mercado. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera moderada en los próximos días.