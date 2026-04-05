Jerry Rivas de 'El Gran Combo' sorprende al cantar música criolla y las redes explotan: "Denle su DNI"

El reconocido salsero Jerry Rivas volvió a captar la atención del público peruano tras protagonizar un inesperado y aplaudido momento musical. El vocalista de El Gran Combo de Puerto Rico sorprendió al interpretar el vals criollo 'Ódiame', del maestro Rafael Otero López, durante una presentación en Lima.

Jerry Rivas sorprende al cantar música criolla

La escena tuvo lugar en el Centro Cultural Musical de Breña, donde Jerry Rivas compartió escenario con el cantante nacional Carlos Mosquera. En el registro audiovisual, se observa al intérprete de temas como 'Me Liberé', Que le pongan salsa y No hago más nada entonando el emblemático vals peruano, lo que generó una inmediata ovación del público presente.

El gesto no pasó desapercibido, ya que no es común ver a artistas internacionales interpretar música criolla en vivo. Además de cantar, Rivas también se animó a participar de expresiones tradicionales como la marinera y el festejo, demostrando su entusiasmo y cercanía con la cultura local.

El momento se volvió tendencia luego de que Carlos Mosquera compartiera el video en sus redes sociales. A partir de ello, los usuarios destacaron la actitud del cantante puertorriqueño con mensajes que reflejaban admiración y orgullo. Entre los comentarios más repetidos se leían frases como:

"El maestro Jerry Rivas ama la música peruana", "Tenemos que dimensionar el valor de este momento", "Ya denle su DNI a Don Jerry" y "Que vaya a votar el 12".

@carlosmosqueraoficial Aún emocionado. Hoy, tuve el privilegio de cantar "Ódiame" junto al maestro Jerry Rivas, la voz del Gran Combo de Puerto Rico, en el CSCM BREÑA. La Sencillez de un grande.👏🏼 gracias @Sonia Valderrama ♬ sonido original - Carlos Mosquera

Su energía en el escenario también se vuelve viral

La presencia de Jerry Rivas en Perú no solo generó repercusión por su acercamiento a la música criolla. Durante sus presentaciones en el Estadio Nacional, en el marco de un festival salsero, el cantante volvió a ser tendencia gracias a su energía sobre el escenario.

Uno de los momentos más comentados fue su interpretación de "Me liberé", donde destacó por sus pasos de baile y carisma, cualidades que han marcado su trayectoria artística durante décadas. El video de esta presentación también se viralizó y trascendió fronteras, llegando incluso a Puerto Rico, donde el artista fue entrevistado tras el impacto generado en tierras peruanas.

A sus 70 años, Jerry Rivas continúa demostrando vitalidad y conexión con el público, manteniendo el estilo y la "sabrosura" que lo han caracterizado como uno de los rostros más representativos de El Gran Combo.

En conclusión, la participación de Jerry Rivas en escenarios peruanos dejó en evidencia el poder de la música como elemento de unión cultural. Su interpretación de un vals criollo y su disposición para involucrarse con ritmos tradicionales reflejan un respeto genuino por la identidad musical del país.