¡ATENTADO CONTRA AGUA MARINA! Balacera deja al menos cuatro heridos en concierto de Chorrillos

En las últimas semanas, el Perú viene pasando por momentos muy angustiantes debido a la gran ola de extorsiones. Ahora, se ha reportado una balacera durante el concierto de Agua Marina donde informan que aparentemente Luis Quiroga Querevalú habría resultado herido.

Balacera en concierto de Agua Marina

La noche del miércoles 8 de octubre, Agua Marina realizaba un concierto en el Círculo Militar "Sede Tarapacá" de Chorrillos. Entonces, el público escuchó una ráfaga de disparos durante la presentación de la orquesta de cumbia.

En los videos compartidos en las redes sociales, seguidores que estuvieron presente en el concierto afirmaron que dispararon contra el escenario dejando a aparentemente cuatro personas heridas. Entre ellos, estaría el músico Luis Quiroga Querevalú, el menor de los hermanos fundadores de la orquesta.

Hasta el momento se desconoce una información oficial de parte de la agrupación o de la policía. En las redes sociales se viene viralizando el momento del ataque y como varias personas salieron asustados del lugar.

Video: Gunfire heard during Agua Marina Concert in Chorrillos District of Lima, Peru; reports of victims.

PNP llega a Chorrillos

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú ha informado que ya se encuentra en el lugar para atender la situación. Así mismo, afirmaron que activaron el Plan Cerco para hallar rastros de los presuntos extorsionadores que atacaron a Agua Marina.

"La PNP ha activado el Plan Cerco ante una balacera registrada en el concierto de la agrupación Agua Marina, en el Círculo Militar de Chorrillos. Nuestras unidades ya se encuentran en la zona para garantizar la seguridad de los asistentes y capturar a los responsables", expresó en sus redes.

#PNPInforma 🚨 | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante una balacera registrada en el concierto de la agrupación Agua Marina, en el Círculo Militar de #Chorrillos.



— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 9, 2025

Artistas expresan su solidaridad

Por medio de las redes sociales, varios artistas de la música ya se han hecho presente ante este terrible suceso que ha ocurrido en el concierto de Agua Marina. Como se recuerda, no es la primera vez que agrupaciones y cantantes sufren de extorsiones desde hace muchos meses.

Además, hace unos meses la cumbia entró en luto con el fallecimiento de Paul Flores 'El Ruso' tras ser víctima de un ataque. Ante ese hecho, la gran mayoría de cantantes expresaron que son víctimas de atentados y amenazas desde hace mucho, sin tener resultados.

En conclusión, la ola de extorsionadores ha golpeado nuevamente a la cumbia peruana y esta vez, atacaron al concierto de Agua Marina que se realizaba en Chorrillos. Hasta el momento, solo se ha informado que aparentemente Lucho Quiroga Querevalú y su hermano habrían resultado heridos en la balacera.