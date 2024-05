César BK estuvo presentando su nuevo tema "No Me Llames Más" y estará en la Serenata de Radio Karibeña

El cantante César BK es un artista que viene ganando mucha fama en las redes sociales, gracias a su música. En esta ocasión, llegó al programa radial de El Súper Show para presentar su más reciente tema y afirmando que estará en la Serenata de Radio Karibeña que se realizará hoy en Chorrillos.

César BK presenta su nuevo tema

En el programa de El Súper Show conducido por Miguel Moreno y Roxana Molina, llegó el cantante César BK para hacerlos bailar con sus canciones. EL joven cantante también llegó al set de la radio para contar un poco más de su nuevo tema "No Me Llames Más".

"Dándole con todo a la nueva canción que acabamos de sacar. Ya en tres días hemos llegado a los 100 mil views orgánicos. El videoclip ya está en YouTube, estoy en una yunza. Yo cuando viajé a varias provincias del país para conocer a mis seguidores. En Cajamarca me hablaron de la yunza, algo que yo no sabía lo que era. Es una fiesta muy bonita que decidimos inspirarnos en el video", cuenta.

César BK cantó en vivo su nuevo tema poniendo a bailar a los locutores del programa y finalmente, invitó a todos los oyentes a seguir escuchando su nuevo éxito "No Me Llames Más": "Escuchen esta canción y que me digan si realmente les ha gustado. Estoy seguro que es una canción que va poder marca varias cosas en mi carrera musical. Hagan el trend que está súper fácil y háganlo viral".

¡Estará en la Serenata Aniversario en Chorrillos!

El viernes 31 de mayo, Radio Karibeña estará en el Parque 'Bosque Encantado' de Fátima ubicado en Chorrillos para una gran serenata . A este gran evento musical llegarán los artistas Ernesto Pimentel, Deyvis Orosco, Estrella Torres, Chechito y Orquesta, César BK, Álvaro Rod, Papillón y Los 5 de Oro que harán gozar a todos con sus éxitos totalmente gratis desde las 3:00 p.m.

Por ser una ocasión muy especial, Radio Karibeña promete tener sorpresas, canastas, regalos y mucho más para todos sus seguidores fieles. Este evento musical será una previa a la celebración del gran concierto que se viene preparando por el 15 aniversario que se realizará en San Martín de Porres.

Además, se contará con la animación de todos los locutores de la radio como Andrea San Martín, Andrea Torres, Roxana Molina, Miguel Moreno, Marco Antonio Ibarra y Rolly Javier. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de las canciones de César BK.