Deyvis Orosco abre su corazón y revela la promesa que le hizo a su padre Johnny Orosco ¿Qué dijo?

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de la cumbia peruana que continúa el legado de su padre Johnny Orosco y del Grupo Néctar. En este día, el artista estuvo promocionando su nuevo tema en televisión y contó algunos detalles sobre su serie biográfica 'Tu nombre y el mío'.

El cantante Deyvis Orosco conocido como el 'Bomboncito de la Cumbia' estuvo promocionando su más reciente tema musical "Tu nombre y el mío". Esta canción será el tema principal de su próxima serie biográfica, decidió contar más sobre lo que se viene preparando y lo que sus seguidores estarán viendo en pantalla muy pronto.

"Es un proyecto increíble que se anunció el año pasado, 'Tu nombre y el mío' donde no solo va a sorprender a la gente del país, sino a gente de todos lados. Cuando recibí la propuesta de Michelle, me sorprendió, me dijo: 'Hay cosas que estoy segura que la gente no tiene idea de lo que ha pasado y tu historia, es una historia de lucha, de motivación, inspiración'. Me agarra en una etapa diferente en mi vida, soy padre de familia ahora. En un abrir y cerrar de ojos pasó todo", cuenta el artista.