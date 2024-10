Dilbert Aguilar revela que lo siguen extorsionando: "Me dicen no vas a entrar a UCI, irás a un cajón"

Tras estar mucho tiempo fuera de los escenarios por estar delicado de salud, Dilbert Aguilar regresó con más fuerza teniendo más cuidado en su salud. En una entrevista, el artista contó muchos detalles de su vida y sobre las extorsiones que viene sufriendo.

Dilbert Aguilar habla de las extorsiones

En un podcast de 'Café con la Chévez', el querido Dilbert Aguilar asistió para contar sobre su carrera musical, su salud, su familia, su relación con Claudia Portocarrero y las extorsiones que ha venido sufriendo. El 'Pequeño Gigante de la Cumbia, revela que hasta ahora lo siguen amenazando.

"Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho. Me dicen ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón. Hay que seguir para adelante. Igual muchas veces hay gente que te pide bonito: "Hermanito, un cariñito para la gente, batería", cuenta.

El cantante Dilbert Aguilar cuenta que suelen llamarlo de los penales, puso su denuncia, pero igualmente seguían las amenazas. Luego, expresó que nos encontramos en un país que no es seguro porque las autoridades permiten que así lo sea. Desde que iniciaron las extorsiones hace varios años, ha bloqueado más de 30 números, pero ahora no les hace caso.

"Simplemente yo trato de apoyarlos, digo apoyarlos porque ellos lo toman como un apoyo. Me llaman, hermanito, batería, puedes colaborar con unos uniformes. Ahí bacán, porque tú estás contribuyendo con el deporte. A veces te dicen si puedes regalar azúcar y bueno, si estoy en posibilidades, se los envío, pero de ahí que un cupo los bloqueo y les digo no compadre pídeme otra cosa menos eso. Ahí me dicen ya te voy a partir el pecho, te voy a romper la cabeza", dice.

¡Siente rabia!

Dilbert Aguilar explica que tratan de intimidarlo, pero no hace caso. Comenta que se expone a las rutas peligrosas del Perú, donde él y sus trabajadores se esfuerzan para sacar en adelante a su familia, para que alguien lo extorsione y se lleve su trabajo.

"Si quisieran, ya me hubieran matado hace rato. Yo viajo casi toda la semana exponiéndome a las rutas del Perú, trabajando en las madrugadas, no comiendo bien, no durmiendo bien, para que venga un payaso y te presione para que tú le des. No lo digo por mí, sino por todos los trabajadores, la señora que se levanta tempranito a hacer sus compras, los empresarios, toda la gente que se saca el alma. Da rabia", dijo.

Por medio de la entrevista, Dilbert Aguilar expresó que trata de ignorar las extorsiones donde le piden pago de cupos, pero cuando está en sus posibilidades y le piden de buena manera para comida o ropa deportiva, apoya.