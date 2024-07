¡En exclusiva! Jonatan Rojas confirma en Habla Kausa que tiene enamorada: "Tengo mi corazoncito"

En una divertida y reveladora entrevista en el programa Habla Kausa de Radio Karibeña, Jonatan Rojas de los Hermanos Yaipén fue expuesto sobre su vida amorosa. Él confirmó que está enamorado, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Durante su visita al programa, Jonatan Rojas se animó a hablar sobre su vida amorosa. El cantante reveló, sin dar muchos detalles, que su corazón está contento por esta relación. Todo comenzó cuando la influencer Vali Valilon, invitada a conducir el programa, decidió leerle las manos al cantante.

Vali afirmó que ve en Jonatan mucha buena vibra y que era un poco florero. Jonatan atinó a reírse ante sus palabras. En medio de la lectura de manos, Vali Valilon soltó la bomba. Mencionó que le habían contado que Jonatan está enamorado. Jonatan, algo sorprendido, respondió.

El artista mencionó que se siente alegre por esta relación. Pero no se olvida de sus fans, a las que siempre tiene presente y les mandó un cálido saludo.

Jonatan no dudó en expresar su felicidad: "Lo único que puedo decir es que me siento muy contento, muy feliz. Mi corazón está súper a mil. Pero lo más importante también, dedicarles un beso a todas mis fans, definitivamente", aclaró Jonatan, enviando un besito en el cachete para sus seguidoras.

La influencer tratando de obtener más información, le preguntó directamente cuántos meses llevaba con su enamorada. El cantante no tuvo remedio que admitir la relación, pero no detalló cuántos meses tiene con la chica. Al parecer, quiere mantener privado su romance.

Jonatan, con humor, respondió: "Oh, de frente, no más, a la yugular. No, en realidad, no soy mucho de explayarme en estos temas, pero la verdad puedo decir que me siento muy afortunado, me siento muy contento. Estoy pasando una bonita etapa, una maravillosa. Si estás escuchando, bebé, te mando un beso, un abrazo, gracias por tu amor".