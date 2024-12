¡Hoy es el último día! Compra tus entradas para el Fiestón de Año Nuevo con un súper descuento

Nos encontramos a pocos días de celebrar el año nuevo 2025 y muchas personas se encuentran en la búsqueda del mejor lugar para dar la bienvenida. Como cada año, Radio Karibeña ha preparado tres grandes conciertos para celebrar con la mejor cumbia y ahora, las entradas cuentan con un súper descuento por tiempo limitado.

¡Aprovecha el Súper descuento por la grati!

En el mes de diciembre, los trabajadores que se encuentran ejerciendo en planilla reciben su gratificación como un bono por su arduo trabajo. Es por ello, que se realizado una promoción para que puedan disfrutar de un gran concierto de cumbia, a un súper descuento por tiempo limitado.

Radio Karibeña se encuentra preparando tres grandes conciertos por Año Nuevo 2025, donde tendrá sede en Lima Norte, Lima Sur y Arequipa. En este evento se contará con la participación de grandes íconos de la cumbia peruana que cantarán los temas sonados del año.

Solo hasta el lunes 16 de diciembre podrás acceder a un súper descuento del 40% en todas las entradas de los conciertos de Radio Karibeña por Año Nuevo 2025. Para no perderte la oportunidad de este increíble oferta, deberás ingresar a la página web de Vaope.com e realizar el pago en 'Grati days'.

Sin duda serán tres grandes conciertos inolvidables con artistas de lujo, donde harán gozar al público con lo mejor de la cumbia y ahora, con un precio de entradas totalmente accesibles para todo el público. Recuerda que solo la promoción estará hasta este lunes 16 de diciembre.

Conciertos en Lima

El martes 31 de diciembre de 2024, se realizará El Fiestón de Año Nuevo en Plaza de Acho, ubicado en Rímac y otro concierto en el Mega Plaza de Villa El Salvador. Ambos shows darán inicio al evento desde las 7:00 p.m. y las entradas se encuentran a la venta a través de Vaope.com, a los mejores precios.

Entre los artistas invitados para ambos eventos musicales están la agrupación de Armonía 10 y Papillón. Así mismo, se suman los solistas Deyvis Orosco, la espectacular Leslie Shaw, Pamela Franco y la querida Yarita Lizeth.

En Arequipa

En esta ocasión, se viene preparando un gran espectáculo por el Año Nuevo 2025. En esta ocasión, se realizará un gran concierto el 01 de enero de 2025 en Arena de Arequipa. Este show contará con la participación de Yarita Lizeth, Deyvis Orosco, Leslie Shaw, Papillón y Armonía 10, la misma delantera para los conciertos de Lima, pero sin la participación de Pamela Franco.

No queda duda que Radio Karibeña viene liderando con los mejores conciertos del país en le género de la cumbia y para dar la bienvenida a este nuevo año 2025, no será la excepción. Por ello, no te pierdas estos grandes conciertos y ahora, con un súper descuento en las entradas para el acceso a todo el público.