Rey Vico anuncia que grabará "Nos queremos y qué" con Christian Cueva: "Su himno"

El futbolista Christian Cueva y el famoso cantante rey Vico han confirmado que grabarán una versión del exitoso tema "Nos queremos y qué". Esta canción ha sido un himno de amor para Cueva y su pareja, la cantante Pamela Franco, y ahora tendrá una nueva versión con el toque único de Cueva.

Cueva y Rey Vico se preparan para grabar "Nos queremos y qué"

En una reciente entrevista, el rey Vico reveló que Christian Cueva le envió un saludo y que ambos ya han hablado sobre un proyecto musical, en donde grabarán "Nos queremos y qué".

"Christian me envió un saludo. Ya hemos conversado y le he mandado otra de mis composiciones para grabarla, además de la canción que es su himno de amor con Pamela: 'Nos queremos y qué'", comentó el cantante a Trome, quien celebra casi 50 años de carrera musical.

La colaboración ha emocionado tanto a los fans de ambos artistas como a los seguidores de Pamela Franco, quien ha estado en el centro de los reflectores por su relación con Cueva. Este tema, que ha sido un símbolo de su amor, ahora se convertirá en un proyecto conjunto entre estos dos grandes nombres de la música.

El plan de grabación está en marcha. Aunque aún no se sabe la fecha exacta de la grabación, Vico ha dejado claro que después de su concierto de aniversario, previsto para este sábado 14 de diciembre en Lima Norte, se reunirá con Cueva para ultimar los detalles del tema.

"Ojalá nos acompañe", agregó Vico, refiriéndose a Pamela Franco, dejando abierta la posibilidad de que ella también participe en la grabación.

Este es un proyecto que promete dar mucho de qué hablar, y los fans están ansiosos por escuchar cómo quedará esta versión de "Nos queremos y qué" con la participación de Cueva y Vico. Ambos artistas comparten una gran admiración mutua, y están emocionados por lo que vendrá en esta colaboración.

Cueva, el futbolista que también brilla en el escenario

Christian Cueva no solo es conocido por su destreza en el fútbol, sino que también ha mostrado un gran talento musical. El futbolista ha estado acompañando a su esposa, Pamela Franco, en sus shows, y cobra hasta 40 mil soles por cantar tres canciones en sus presentaciones. Esto ha generado mucha sorpresa, ya que, aunque Cueva no es cantante profesional, su presencia en el escenario no pasa desapercibida.

El mánager de Pamela Franco, Jorge Pozo, comentó en una entrevista que, cuando Cueva se presenta en los shows de Franco, cobra una suma extra de 40 mil soles. Aunque algunos clientes pueden disfrutar de su participación en los shows sin costo adicional si se organiza adecuadamente, la tarifa para ver a la pareja cantar juntos puede alcanzar los 85 mil soles.

Este precio se suma al costo del show de Pamela Franco, quien cobra 45 mil soles por su actuación, convirtiendo a la pareja en una de las combinaciones más cotizadas en la música peruana.

La colaboración entre Christian Cueva y Rey Vico está generando muchas expectativas. Ambos artistas han demostrado una gran admiración mutua, y esta colaboración será, sin duda, un éxito. Cueva sigue demostrando que no solo tiene talento en el campo de fútbol, sino que también tiene mucho que ofrecer en el mundo de la música.