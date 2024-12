¡Se unieron otra vez! Dantes Cardosa y Los 5 de Oro cantaron juntos "Ya no quiero más tu amor"

La cumbia peruana se ha convertido en una de las sonadas del país, donde grupos como Los 5 de Oro resaltan por sus grandes éxitos. Durante un concierto realizado por Radio Karibeña, se volvieron a juntarse con el exvocalista Dantes Cardosa y cantaron juntos un tema.

Los 5 de Oro con Dantes

La agrupación Los 5 de Oro es una de las más pedidas y sonadas en el país, por muchos de sus éxitos musicales. Su delantera musical está conformada por Jean Paul Zavala, Yarel Rojas, Renzo Montenegro y Jesús Sartori, quiénes hacen gozar a miles de seguidores de la cumbia dorada.

El viernes 13 de diciembre se llevó a cabo un concierto de Fiesta Karibeña en Chorrillos donde se encontraron varios artistas de la cumbia y salsa. Es así cuando Los 5 de Oro se presentaron, subió al escenario un invitado especial, el gran Dantes Cardosa. Como se recuerda, el solista formó parte de los inicios del grupo creando éxitos que aún se mantienen.

A través de las redes sociales de Los 5 de Oro, se compartió un video donde el exintegrante interpretaba "Ya no quiero más tu amor" junto a los vocalistas actuales de la agrupación. Sin duda, el público disfrutó al máximo este reencuentro y gozaron de la música en el Parque Fátima de Chorrillos, que fue completamente gratis.

Sobre Dantes Cardosa

Dantes Cardosa es un artista cubano que llegó al Perú como parte de La Charanga Habanera, ganando gran popularidad a nivel nacional. El cantante conquistó al ritmo de la salsa, pero después decidió intentar un nuevo género musical y entró a la cumbia formando parte de Los 5 de Oro.

Es conocido por sus seguidores como 'Ricky Ricón' y dio voz a grandes éxitos musicales de la cumbia. Actualmente, viene trabajando como solista junto a su propia orquesta. Como lo comentó en la radio, el artista reside en Estados Unidos, pero viene muy seguido a Perú y se siente muy agradecido por el cariño del público.

Entre sus temas más sonados Dantes Cardosa están "No me quiero enamorar", "Juana Magdalena", "Parranda la negrita", "Parranda la suavecita", "La chica más bella", "Solo por un beso", "Me enamoré", "Un buen amor", "La incondicional".

Ahora, el cantante Dantes Cardosa se encuentra concentrado en seguir avanzando con su carrera como solista. En su última presentación, se junto con los chicos de su antiguo grupo, Los 5 de Oro, donde cantaron juntos un famoso tema.