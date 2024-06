Kiara Lozano enseña a sus fans cómo hablan en la selva: "Mentecato, chambón y buchisapa"

La joven Kiara Lozano es una querida cantante que forma parte de Corazón Serrano desde hace tres años. Desde entonces, ha conquistado al público con su talento musical, pero también con sus divertidos videos de la selva en sus redes sociales.

Kiara Lozano es una joven oriunda del pueblo de Rumisapa y viaja allá cada vez que tiene un tiempo libre. Siempre comparte con sus familiares y amigos divertidos momentos contando de graciosas anécdotas de su vida diaria. Además, suele realizar videos donde hablan con el dejo de la selva.

Uno de sus últimas publicaciones, la cantante de Corazón Serrano menciona algunas palabras nuevas que dicen en la selva muy diferente de Lima. Muchos de sus seguidores se divierten con sus ocurrencias y encantadora forma de ser.

"En la selva no se dice chiquito, se dice ashishito. No se dice seno, se dice chucho. En la selva no se dice mentiroso, se dice mentecato. no se dice gordo, se dice buchisapa. En la selva no se dice cerca, se dice allacito. No se dice creído, se dice chambón. No se dice sandalias, se dice chinela. No se dice 'que pues me miras', se dice 'que put* pes me miras".