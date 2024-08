Lesly Águila de Corazón Serrano le cierra las puertas al amor: "No quiero conocer a nadie"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el país por sus temas y talentosa cantantes. Entre sus vocalistas, está Lesly Águila que actualmente se encuentra soltera y al parecer, ha decidido cerrarles las puertas al amor.

La joven cantante Lesly Águila ha conquistado el corazón de miles de seguidores con su voz y muchos éxitos junto a Corazón Serrano. Actualmente, viene teniendo mucho éxito en su carrera musical como artista, aunque no mucha suerte en el amor.

La vida amorosa de la vocalista de cumbia ha sido de interés entre sus fans y en más de una ocasión fue consultada sobre si estaría soltera o en salidas con alguna persona. Desde que terminó su última relación hace más de un año, Lesly Águila no ha salido con alguien. La razón es que afirma lo difícil que es tener una persona totalmente fiel, cuando ella viaja muy seguido por su trabajo, pero aún tenía fe.

En una transmisión en vivo por sus redes sociales, la cantante de Corazón Serrano habría revelado que ya no se encuentra interesada en conocer a nadie. Al parecer, la joven piurana ya no tendría la misma esperanza de encontrar el amor y formar una familia, anunciando que estando soltera se encuentra en paz.

"Estoy soltera y no quiero conocer a nadie, no me interesa nadie. Así que estoy así tranquila, en paz. Eso de 'soltera, pero nunca sola' son tonterías, soy soltera y nada más", expresó la cantante de Corazón Serrano.