Marisol se despide de un querido amigo con sensible mensaje: "Mi corazón le llorará eternamente"

Marisol es una querida artista de la música peruana, conocida como 'La Faraona de la Cumbia'. En su orquesta han pasado muchas personas talentosas durante sus 25 años de trayectoria musical. Uno de sus antiguos trabajadores falleció de manera repentina y la cantante se despidió de él con un sensible mensaje.

¡Se despide de su amigo!

La cantante Marisol recorre el Perú con su orquesta desde hace más de 25 años de mucha música. Durante todos estos años, ha contado con muchos músicos y trabajadores, con los cuales ha formado una gran amistad, aún después de que se separaran de la agrupación.

Hoy, la artista recibió un triste noticia que la dejó muy acongojada. Por medio de sus redes sociales, Marisol compartió un mensaje de despedida de un querido amigo y ex trabajador de su orquesta. La intérprete publicó un video donde incluyó fotos del recuerdo que compartió con su amigo.

"Aún no puedo creer su partida se me hace tan difícil aceptarlo. Un chico tan trabajador, tan joven, respetuoso buen amigo, nos conocimos cuando era un adolescente todavía, trabajamos juntos varios años hasta que un día decidió irse de mi empresa para luchar por sus sueños", inicia contando la artista.

Después, la cantante comenta que fue un joven humilde que tenía su familia y que repentinamente falleció debido a una operación mal hecha que ocasionó la pérdida de su vida. Marisol se despidió de su amigo y lamente no poder estar presente en su despedida porque se encuentra en Europa.

"Mi corazón le llorará eternamente y siempre lo recordará, solo se fue de viaje pero sé que volveremos a vernos pronto, me duele no poder acompañarlo en su despedida por estar de gira por Europa. Vuela Alto VICENTE VALDERA MUÑOZ me quedo con los hermosos recuerdos de nuestra amistad", escribió finalmente.

¡Se encuentra de gira en Europa!

La 'Faraona de la Cumbia' se encuentra en una gira por los principales países de Europa, llevando sus canciones junto a su orquesta musical. Marisol comenta que ya quedan pocas fechas antes de su regreso al Perú para continuar con sus proyectos musicales, como su nuevo tema junto a Ernesto Pimentel.

Como se recuerda, Marisol también estará presente en el 15 aniversario de Radio Karibeña que se realizará el sábado 01 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac de San Martín de Porres. La artista hará gozar a todo el público asistente con su exitosas canciones de cumbia.