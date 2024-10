¡Nuevo lanzamiento! Orquesta Candela estrenará su nueva canción "El amor de su vida"

Orquesta Candela se ha posicionado en la cumbia peruana como una de las agrupaciones más importantes del país. A través de los años, han lanzado muchos éxitos musicales que los han llevado a la internacionalización y ahora, estrenarán su nueva tema "El amor de su vida".

Estrenará "El amor de su vida"

En los últimos años, la cumbia se ha convertido en el género más importante del Perú. Entre las agrupaciones más sonadas se encuentra Orquesta Candela, fundado por el reconocido maestro Víctor Yaipén Uypan. Por medio de sus redes sociales, anunciaron que ahora estarán por lanzar una nueva producción musical.

A través de un video, los integrantes de Orquesta Candela anunciaron que vienen preparando un nuevo lanzamiento llamado "El amor de su vida". El grupo dio un adelanto de este nuevo éxito que se estará estrenando este viernes 18 de octubre en todas las plataformas digitales y el videoclip en su canal de YouTube.

"Este viernes 18 se viene nuestro nuevo éxito "El amor de su vida" y por todas las plataformas digitales. Así que ya saben están súper invitados para que puedan ver nuestro nuevo éxito", expresó

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador de la orquesta, que ha guiado durante todos estos años. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

Su última producción musical fue una colaboración con el artista William Luna con el tema "Niña Chay", que alcanzó miles de reproducciones en su canal de YouTube. Esta canción en versión cumbia le encantó a todos sus seguidores, quienes esperan con muchas ansias más nuevos lanzamientos de la orquesta.

Durante las últimas semanas, el grupo de cumbia estuvo compartiendo en sus redes sociales como ayudaba a muchas personas de las calles. Los integrantes de Orquesta Candela salían a las calles de Gamarra, Centro de Lima y otros lugares más, a cantar y recaudar dinero para personas que más lo necesitaban. Este hecho cautivó a sus seguidores por su gran acción para los demás.

Orquesta Candela siempre ha mantenido una imagen impecable en la industria musical y lanzando muchos éxitos musicales que al público le encanta. Por ello, no queda duda que este nuevo tema "El amor de su vida" se convertirá nuevamente en el favorito de los fans.