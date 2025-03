Pamela Franco responde si su tema "Escándalo" es una indirecta para sus detractores: "Es pura coincidencia"

Hace unos días, Pamela Franco se encuentra en medio del 'ojo de la tormenta' tras recibir muchas críticas por su relación con Christian Cueva. Ahora, lanzó una nueva canción, pero revela que no fue dedicado a quiénes la critican y solo fue una coincidencia.

Tras las declaraciones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad', muchos usuarios han invitado a que Pamela Franco asista también a contar su verdad. Ante ello, la cantante de cumbia salió a hablar negando por completo su participación.

"Estoy tranquila es lo que importa, vivo mi presente y bueno, lo que haya pasado él como mío queda ahí. La verdad tengo que agradecer que tengo trabajo y me voy a enfocar en eso, a seguir con la vida porque no te da chances de parar, no quiero para para revivir cosas, ahorita no lo veo el caso", expresó.