Pamela Franco presenta en exclusiva su tema 'Escándalo' en 'El Super Show de la Karibeña'

Pamela Franco llegó a El súper show de la Karibeña para presentar en exclusiva su nuevo tema Escándalo. La cantante lanza esta canción en un momento en el que su nombre está en el ojo público por su relación con Christian Cueva y las acusaciones de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Pamela López.

Durante la entrevista, Franco comentó que la letra del tema tiene un parecido con la realidad y aseguró que muchas personas podrían sentirse identificadas. Sus declaraciones generaron risas en el programa, donde dejó en claro que disfruta de la canción y que su lanzamiento llega en un momento muy especial de su carrera.

"Esta canción, desde que la escuché, porque me hicieron escucharla y me gustó muchísimo la letra, tiene como que un parecido a la realidad, jajaja", expresó.

Los conductores del programa, Andrea Torres y Chiquiwillo, no dejaron pasar la oportunidad de mencionar el videoclip de Escándalo, en el que Franco aparece junto a Christian Cueva. En las imágenes, ambos protagonizan un beso que ha generado aún más especulaciones sobre su relación. La cantante no dudó en bromear sobre el futbolista y su participación en la grabación.

Según contó, tuvo que traer a Cueva desde Cusco para que participara en el videoclip y aseguró que la grabación fue todo un reto porque no podía concentrarse debido a las constantes bromas del futbolista. Franco confesó que fue un rodaje muy divertido y que el resultado la dejó satisfecha.

"Tuve que traer desde Cusco a ese modelo (Cueva), me costó, pagué. La colaboración me gustó, no sabes lo que fue grabar con él, no podía concentrarme porque ese hombre me hace reír muchísimo", agregó.