Alexandra Méndez rompe su silencio: ¿Qué reveló de Cueva que involucra hasta a Cristiano Ronaldo?

Las declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad" continúan causando revuelo. La esposa de Christian Cueva aseguró que Alexandra Méndez, conocida como "La Chama", se habría acercado al futbolista. Sin embargo, la modelo venezolana no tardó en responder y negó cualquier tipo de vínculo con el jugador de Cienciano.

Alexandra Méndez asegura que Cueva la buscaba

Desde España, Alexandra Méndez, en una entrevista para 'Magaly TV: La Firme' desmintió las declaraciones de Pamela López y aseguró que nunca tuvo interés en Christian Cueva. La modelo recalcó que no tiene se siente atraída por estar con futbolista y reveló que incluso otros de más nivel que Cueva le han escrito.

"No tengo necesidad de salir con ningún futbolista porque saldría con el que me diera la gana, y a mí me ha escrito hasta Cristiano Ronaldo. No me gusta Christian Cueva, me parece horrible porque se alucina que es el papi, o sea, Maluma, y él pues...", declaró la modelo venezolana con tono tajante.

Además, Méndez reveló que bloqueó al jugador en Instagram y WhatsApp. Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando reveló que pese a esas medidas, Cueva habría insistido en contactarla utilizando el teléfono de su tío.

"A mí me pareció ya muy heavy (...) Lo bloqueé de Instagram y volvió a escribirme al WhatsApp desde el teléfono del tío. Y todo eso se lo conté yo a su mujer porque no es mi tipo", indicó.

Alexandra Méndez responde a Pamela López

Durante su una entrevista en el programa de "Magaly TV: La Firme", La Chama desmintió las declaraciones de Pamela López y negó haber estado con Cueva en la casa de un familiar del futbolista. Según dijo, incluso intentó advertirle a Pamela sobre la conducta del jugador.

"Ni me escribió a mí invitándome a una casa porque no acepté... Ahora ella habla mal de mí, me quiere dejar mal como mujer cuando yo empaticé con ella y le escribí para contarle la verdad sobre lo que hacía su esposo. Eso me entristece", declaró.

La modelo también afirmó que desde un principio le dijo a Pamela que debía aclarar las cosas directamente con su esposo. Sin embargo, señaló que la esposa de Cueva prefiere arremeter contra las mujeres involucradas en lugar de enfrentar al verdadero responsable.

"El único responsable aquí, y le dije yo a ella en los mensajes, es tu esposo. Incluso, si tú ves a una mujer tan cegada, aunque no sé las razones, no la juzgo. Pero sí me molesta que venga mujeres como ella a dejar mal a otras y no se fijen en quien realmente debía respeto", expresó con molestia.

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López pare no terminarse. Hoy, con tras las declaraciones de López, el tema con Alexandra Méndez vuelve a encenderse, pero la modelo reafirma que nunca hubo más que una reunión casual y un intento de acercamiento que ella misma frenó.