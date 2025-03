Alexandra Méndez desmiente declaraciones de Pamela López: "Me quiere dejar mal a mi"

Las declaraciones de Pamela López tras "El Valor de la Verdad" siguen dando de qué hablar. La esposa de Christian Cueva afirmó que Alexandra Méndez, "La Chama", se acercó al futbolista. Ante esto, la modelo venezolana no se quedó callada y desmintó cualquier vínculo con el jugador.

Alexandra Méndez responde a Pamela López

Durante su una entrevista en el programa de "Magaly TV: La Firme", La Chama desmintió las declaraciones de Pamela López y negó haber estado con Cueva en la casa de un familiar del futbolista. Según dijo, incluso intentó advertirle a Pamela sobre la conducta del jugador.

"Ni me escribió a mí invitándome a una casa porque no acepté... Ahora ella habla mal de mí, me quiere dejar mal como mujer cuando yo empaticé con ella y le escribí para contarle la verdad sobre lo que hacía su esposo. Eso me entristece", declaró.

La modelo también afirmó que desde un principio le dijo a Pamela que debía aclarar las cosas directamente con su esposo. Sin embargo, señaló que la esposa de Cueva prefiere arremeter contra las mujeres involucradas en lugar de enfrentar al verdadero responsable.

"El único responsable aquí, y le dije yo a ella en los mensajes, es tu esposo. Incluso, si tú ves a una mujer tan cegada, aunque no sé las razones, no la juzgo. Pero sí me molesta que venga mujeres como ella a dejar mal a otras y no se fijen en quien realmente debía respeto", expresó con molestia.

Alexandra Méndez aclara su relación con Cueva

Durante la conversación con Magaly Medina, "La Chama" reiteró que su único encuentro con Christian Cueva ocurrió en una reunión de amigos y que, cuando el futbolista intentó coquetear con ella, ella lo rechazó y decidió escribirle a Pamela López para que estuviera al tanto de la situación.

"Lo único que pasó con él fue lo que conté en 'El Valor de la Verdad'. No tuve nada con él, lo chotié, pero sí lo conocí en una reunión. Cuando me estuvo afanando, le puse un parado y le escribí a su pareja para que me dejara tranquila", sostuvo Méndez.

La modelo también aseguró que siempre ha hablado con pruebas y que en su momento expuso toda la verdad sobre sus interacciones con Cueva. Recordemos que esta polémica viene desde el 2016 cuando la venezolana participó del programa conducido por Beto Ortiz.

"Yo he contado todo. Con las personas que he tenido contacto lo he dicho, y con quienes no, también he mostrado pruebas", enfatizó.

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López pare no terminarse. Hoy, con tras las declaraciones de López, el tema con Alexandra Méndez vuelve a encenderse, pero la modelo reafirma que nunca hubo más que una reunión casual y un intento de acercamiento que ella misma frenó.