¡Se viene otro éxito! Pamela Franco y Christian Cueva revelan adelanto de romántica nueva canción

¡Se viene otro éxito en la cumbia! Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron a sus seguidores con un adelanto de su nueva colaboración musical. La pareja, que ya ha compartido escenario en más de una ocasión, ahora trabaja en una versión en cumbia del romántico tema "Hasta el fin del mundo", originalmente interpretado por Jennifer Peña.

El anuncio emocionó a sus fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar y expresar su entusiasmo en redes sociales. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, el avance ha generado gran expectativa y promete ser otro éxito para la cumbiambera y el futbolista.

Tras el éxito de "El cervecero", Christian Cueva sigue apostando por la música y lo hace junto a su pareja, Pamela Franco. La cantante compartió un adelanto de su nueva canción "Hasta el fin del mundo", en Instagram, donde se escucha su voz junto a la del jugador de fútbol en una versión adaptada al estilo cumbia.

El video fue acompañado de un emotivo mensaje, donde Pamela dejó ver lo que siente por Cueva. "Cosas que siento por mi amor, pero él no lo sabe" , escribió la cantante, agregando frases como: "Es mi lugar seguro", "Amo cuando se preocupa por mí", "Aún me pone nerviosa cuando me dice cosas lindas".

Este mensaje dejó en claro que la relación entre ambos sigue fuerte y que el amor que se tienen se refleja en su música.

"No te imaginas lo que siento por ti. Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí", canta Pamela Franco. "Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me pondría enloquecer", interpreta Christian Cueva.