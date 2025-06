Toño Sosaya revela batalla judicial contra Grupo 5 por sus derechos laborales: "Me sacrifiqué tanto"

Toño Sosaya es un reconocido cantante de la cumbia peruana que formó parte de Grupo 5. Luego de ser despedido arbitrariamente según informa el artista, entabló un demanda donde terminó ganando, pero hasta el momento no ha recibido nada.

El programa de 'América Hoy' entrevistó al cantante Toño Sosaya sobre esta demanda que entabló a Grupo 5 y logró que el fallo saliera a su favor en el 2018. Durante la entrevista, el artista contó algunos detalles sobre su trabajo en la agrupación.

Así mismo, cuenta que por temas del trabajo para el grupo, no pudo estar presente en varios momentos familiares y se sacrificaba mucho por el Grupo 5. Incluso, cuenta que por dormir en el frío, fue hospitalizado y le sacaron una parte de su pulmón, pero que aparentemente ninguno de la orquesta donde trabajaba fue a verlo.

"Trabajábamos todo el mes, nunca vi nacer a mis hijos, nunca los vi crecer. Casi pierdo mi hogar. Yo me sacrificaba tanto que me lavaba en los grifos y dormíamos debajo de los escenarios. Esperábamos que la gente se fuera de los eventos, bajábamos nuestros colchones y dormíamos allí. Llegó un momento en que estuve hospitalizado y me operaron el pulmón, me sacaron un pedazo. Mi esposa estuvo pendiente de mí, pero ellos nunca se acercaron. Casi me muero. Tenía una bolsa de materia por el resfriado, por las malas noches y el frío que pasábamos en los diferentes eventos", cuenta.