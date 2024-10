Alianza Lima sufre importante baja previo a su encuentro contra Cusco FC ¿De quién se trata?

Alianza Lima y Cusco FC se verán las caras en un encuentro decisivo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 en Matute. El equipo blanquiazul ha escalado posiciones en la tabla y está a un paso de asegurar el título nacional de 2024. Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado una baja significativa en el plantel de Alianza.

El club blanquiazul buscará la forma de llevarse el Torneo Clausura del presente año. Sin embargo, deberá tomar nuevas medidas ante la baja que ha sufrido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El equipo de Mariano Soso ha perdido a un delantero clave para el enfrentamiento contra Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva en la última jornada del torneo. Se trata de Matías Succar, quien sufre un desgarro en el músculo oblicuo, lo que probablemente lo dejará fuera del partido programado para el domingo 3 de noviembre.

Alianza Lima sufre importante baja. Foto: @kevin23pacheco

"Matías Succar sufrió ayer un golpe en la cadera y no viaja con la delegación de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Hoy no pudo ser parte de la practica matutina. Víctor Guzmán viaja a Cusco en su lugar" , publicó el periodista deportivo Kevin Pacheco en su cuenta de X (antes Twitter).

Otro dato relevante es que Víctor Guzmán podría ocupar el lugar del exjugador de Mannucci para el partido contra Cusco FC. El delantero de 25 años fue incorporado por Alianza Lima en julio de este año con un contrato hasta la temporada 2027. Hasta ahora, ha participado en 11 partidos oficiales.

El lunes 28 de octubre, Carlos Zambrano habló sobre el rendimiento de Alianza Lima en la Liga 1 Te Apuesto 2024 y sobre la última fecha del Torneo Clausura. En una entrevista con el programa deportivo "Fútbol Champán", el conocido "León" sostuvo que Universitario no ha sido el mejor equipo de Perú esta temporada, ya que se llevaron el Torneo Apertura por diferencia de goles y no por puntos, lo cual refleja lo reñido que ha estado el campeonato.

En ese contexto, Zambrano destacó que Alianza Lima también ha estado en la lucha por el título, aunque siente que no se le reconoce el mérito suficiente.

"En los clásicos no hay favoritos. Sporting Cristal se jugaba muchas cosas, no es que estaba muerto. La 'U' ya sale a excusarse que no estaban bien y todo. Cristal estuvo muy bien. Dicen que Universitario está bien, que fue mejor este año, que mejor jugó, pero el Apertura lo ganó por goles", empezó diciendo.