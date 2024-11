Ana Siucho y su fuerte pelea en redes con Grace Becerra: "Solo eres la esposa de un futbolista"

Ana Siucho y Grace Becerra se han enfrentado en redes sociales durante las últimas horas, lanzándose fuertes calificativos y desconociéndose públicamente. La disputa comenzó a raíz de una publicación en la que Ana Siucho contó en qué trabajaba ahora que reside en Estados Unidos.

Magaly TV: La firme hizo una recopilación de toda la pelea que ambas mujeres mediáticas protagonizaron en redes sociales. Según se informó, Grace acusó a Ana de trabajar de manera ilegal y hasta mencionó a Migraciones.

Tras esta fuerte acusación, Ana respondió llamando ignorante a Becerra, quien a su vez replicó: "Ana 'Siucho' me llama atrevida e ignorante, pero no le puedo responder directamente porque ya limitó sus comentarios. Ahora dilo sin llorar".

Ana notó que Grace había escrito mal su apellido y la reprendió por ello, pero no esperaba que Grace Becerra atacara su imagen en el espectáculo peruano. Además, le recordó los escándalos en los que está involucrada su familia.

"No tolero a las personas que, porque tienen dos soles más que alguien, quieran mirar por encima del hombro. Para que veas lo poco que me importas, ni siquiera sé tu apellido... El único mérito que tienes es destapar a tu familia y, bueno, ser esposa y madre de un futbolista " , sentenció Grace.

Después de leer los mensajes que se enviaron Grace y Ana a través de Instagram, Magaly le dio la razón a Grace, asegurando que Siucho nunca ha ejercido su carrera y que, desde hace varios años, se dedica al cuidado de los hijos que tiene con el futbolista Edison Flores.

"Es cierto, Ana ha estudiado una carrera, pero nunca la ejerció. Ella es la esposa y la madre de los hijos del Orejitas", explicó Magaly, agregando que Ana no parece tener nada que hacer, ya que está pendiente de los comentarios para responder de manera inmediata.

En sus redes sociales, Ana Siucho dejó en claro que su vida en Estados Unidos ha dado un giro importante. La esposa del popular futbolista comenzó un nuevo negocio que le permite trabajar desde casa, un factor clave para balancear su vida profesional con su rol de madre. La sorpresa vino cuando Ana reveló que, en tan solo 24 días de trabajo, ha ganado 822 soles.

"Hace dos semanas estoy siendo parte de una compañía internacional y me encanta porque, como saben, me dedico a mis hijas 24/7. Este nuevo trabajo me deja trabajar desde mi casa, a la hora que pueda, y lo más lindo es que conozco gente increíble", compartió la influencer con mucho entusiasmo.