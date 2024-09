André Carrillo fue presentado como nuevo jugador del Corinthias: ¿Hasta cuando dura su contrato?

André Carrillo fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo brasileño Corinthians, dejando atrás los rumores de qué se uniría a Alianza Lima, igual que Paolo Guerrero. A través de sus redes sociales, el Brasiliero mostró un collage de fotos del futbolista peruano vistiendo su camiseta oficial.

El club brasileño utilizó sus redes sociales para anunciar la flamante llegada de Carrillo, quien hace poco dejó de formar parte del plantel de Al-Qadisiya, hecho que generó mucha controversia en el ámbito deportivo.

De esta forma, André Carrillo vuelve oficialmente a las canchas tras un breve descanso ya que fue fichado por Corinthians y se espera mucha participación suya en la segunda mitad de la Copa Sudamericana.

En el más reciente episodio del programa de YouTube 'Erick y Gonzalo', el presentador recordó el sobresaliente rendimiento de André Carrillo en el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2021, donde fue una pieza clave para la selección peruana bajo la dirección de Ricardo Gareca. Sin embargo, lo contrastó con su situación actual, en la que "nadie lo extraña ni lo menciona".

"Estaba revisando unos videos en YouTube de André Carrillo y en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia y en la Copa América de Brasil, la rompió. Era un jugador absolutamente decisivo. Y hoy se acaba de ir de Al-Qadisiya, y no aparece ni en la penúltima página, ni la penúltima línea, es decir, como si no hubiese pasado nada. Qué manera de evaporar una carrera. No todo es plata", empezó diciendo Erick Osores.