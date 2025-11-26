Arsenal vs. Bayern Múnich EN VIVO: hora, alineaciones y donde ver este partido de Champions League

La fecha 5 de la Champions League trae hoy, miércoles 26 de noviembre, uno de los duelos más esperados. Arsenal y Bayern Múnich llegan al Emirates con puntaje perfecto, igualados con el Inter de Milán. El choque se perfila como una verdadera medida del nivel que ambos exhiben desde el inicio de la temporada y como un espectáculo ideal para los aficionados neutrales.

¿Cómo llegan Arsenal y Bayern al duelo en Londres?

Tanto Arsenal como Bayern atraviesan una racha brillante y se consolidan como los equipos más sólidos entre las cinco ligas más competitivas de Europa. Por eso, el encuentro de esta noche se presenta como una medida exigente y, a la vez, un examen que puede marcar el rumbo de la fase de liga.

Arsenal llega motivado tras vencer 4-1 al Tottenham y ampliar a seis puntos su ventaja como líder de la Premier League sobre el Chelsea. Este domingo enfrentará nuevamente a los Blues en un duelo clave para fortalecer su candidatura al título. Aunque no ganan la liga desde 2004, el proyecto de Mikel Arteta mantiene a los londinenses cerca de cortar esa larga sequía.

Bayern Múnich sigue imponiendo su dominio en Alemania. Aunque no enfrenta la misma resistencia que Arsenal en Inglaterra, su superioridad es contundente: ganó 12 de las últimas 13 Bundesligas y ahora suma 31 puntos en 11 partidos, con diez triunfos y un empate. Con Harry Kane en modo demoledor y sus 14 goles, el equipo de Vincent Kompany mantiene una campaña casi perfecta y una amenaza constante.

Posibles alineaciones del Arsenal vs Bayern Múnich

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

DT: Mikel Arteta.

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️



🆚 Bayern Munich

🕗 8pm (UK)

🏆 Champions League

🏟️ Arsenal Stadium pic.twitter.com/UaxTJp6D11 — Arsenal (@Arsenal) November 26, 2025

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry; Harry Kane.

DT: Vincent Kompany.

✈️ 𝒮𝒶𝓁𝒾𝑒𝓃𝒹𝑜 𝒶 𝐿𝑜𝓃𝒹𝓇𝑒𝓈... 💫



🚨 Estos son nuestros convocados para enfrentarnos al Arsenal por la @LigadeCampeones pic.twitter.com/SCZfxMOcJy — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 25, 2025

¿Dónde y a qué hora ver Arsenal vs Bayern Múnich EN VIVO?

El encuentro será transmitido EN VIVO por ESPN para gran parte de Sudamérica. También estará disponible ONLINE a través de Star Plus. El partido entre Arsenal y Bayern Múnich por la Champions League comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Perú).

En conclusión, Arsenal y Bayern Múnich llegan al Emirates Stadium con números de candidato y con el objetivo claro de mantenerse en la cima de la Champions League. Con planteles en gran forma, figuras en alto rendimiento y una rivalidad histórica en torneos europeos, el duelo promete ser una prueba clave para ambos.