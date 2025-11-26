Mauricio Mesones revela cómo logró cantar 'Cariñito' con Dua Lipa: " Es una conversación desde hace meses"

El Estadio San Marcos se convirtió en escenario de un momento histórico para la música peruana. La noche del 25 de noviembre, Mauricio Mesones subió al escenario del Radical Optimism Tour para interpretar junto a Dua Lipa la emblemática cumbia "Cariñito", logrando una euforia inmediata entre los asistentes y desatando la viralización del evento en redes sociales.

Mauricio Mesones y la conexión con Dua Lipa

Tras el concierto, un video que circuló en TikTok mostró a Mauricio Mesones saliendo del estadio y compartiendo detalles sobre cómo se gestó esta colaboración. Mientras manejaba, el cantante contó con emoción que no se trató de un encuentro improvisado.

"No, así no fue. Es una conversación que tiene ya desde hace muchos meses. Muchos, muchos, muchos meses", declaró Mesones, dejando claro que la presentación respondió a un proceso planificado y constante.

Durante la grabación, uno de sus compañeros le preguntó si podía revelar lo que había detrás del histórico junte. Sin dudarlo, el artista respondió:

"¿Lo puedo contar o no? Sí, por favor". Entre risas, explicó que incluso viajó al extranjero para seguir de cerca el trabajo de la artista británica: "Yo me fui a Chile a ver el concierto de Dua Lipa", confesó, desmintiendo la idea de que su aparición en Lima fue resultado de un ensayo filtrado.

Mesones también comentó sobre las especulaciones del público acerca del artista peruano que compartiría escenario con Dua Lipa.

"Cuando la gente especulaba quién iba a ser, lo único que tenían que haber hecho es ver los videos del concierto de Dua Lipa, y por ahí salía yo así", señaló, con un gesto que mezclaba humor y complicidad.

El intercambio continuó con bromas de su equipo, y ante la pregunta: "¿Llegás a tomar agüita con Dua Lipa?", el cantante respondió entre carcajadas:

"¿Agüita? Es que la gente todavía no ha visto las... Hay un contenido...", dejando entrever que existen imágenes inéditas detrás de cámaras que aún no se han publicado.

Mauricio Mesones aclara la historia de "Cariñito"

En un 'en vivo' posterior, Mesones aprovechó para aclarar la historia de la canción y su importancia cultural. Esto debido a que muchos comentarios sindicaban la canción como que si fuera de la ex agrupación del artista.

"Esta canción no es de Rodolfo Aicardi, no es de Bareto, es de Ángel Aníbal Rosado y fue grabada hace un montón de tiempo con Los Hijos del Sol. Y es importante que la gente sepa que 'Cariñito' representa nuestra música y nuestra cultura", dijo.

El artista también recordó su primer escenario con la canción: "La última vez que la canté fue en el colegio Santísima Trinidad. Del Trini al San Marcos, del Trinfest al Radical Optimism Tour, ha sido un camino increíble". Además, Mesones destacó el impacto de la cumbia peruana en el plano nacional e internacional.

"Este ha sido un buen año para la cumbia peruana, y ver a Dua Lipa cantando 'Cariñito' aquí ha sido un honor y un placer. Independientemente de quién la interprete, igual me siento feliz y orgulloso", añadió.

@rkt696 Mauricio Mesones habla después de su presentanción con Dua Lipa. Fuente: Instarandula ♬ sonido original - rkt696

La presentación de Mauricio Mesones junto a Dua Lipa no solo dejó un momento memorable para los asistentes al Estadio San Marcos, sino que también evidenció la influencia y trascendencia de la cumbia peruana en escenarios internacionales