Silvia Cornejo rompe su silencio tras ampay de su esposo Jean Paul con su ex: "Va tener mi respeto siempre"

La exreina de belleza Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau estuvieron hace unos días en un viaje por Europa reafirmando su amor, pero tras las imágenes del ampay del músico con su expareja y madre de su hijo, decidieron callar hasta este momento. La modelo salió a responder.

¡Sale a responder tras ampay de su esposo!

El programa de Magaly Medina decidió buscar a la exreina de belleza y la encontraron a la salida de un local. Silvia Cornejo lució muy tranquila con una gran sonrisa afirmando que entiende el trabajo de los reporteros que no hablaría sobre el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau.

"Yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto, pero yo no quisiera declarar nada (Justo se cumple un año de tu matrimonio con él, te tomó por sorpresas estas imágenes) Hace más de tres años no doy ningún tipo de declaración y yo prefiero evitar", expresó.

Así mismo, la modelo señaló que siempre va a respetar al padre de su único hijo ante todo. Aunque no quiso dar más detalles sobre lo sucedido el fin de semana con su esposo y Analía Jiménez, afirma que trata de proteger a su pequeño como al resto de la familia del músico.

"Yo no voy a decir nada al respecto, lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre (¿Ustedes estaban cuando pasó esto?) Yo no voy a decir nada más, no quiero dar más detalles. Prefiero mantenerme al margen, estoy tratando de proteger a mi hijito y los otros hijos de Jean Paul que merecen respeto", dijo.

Silvia Cornejo quiere solucionar en privado

Como se dio a conocer, la exreina de belleza cumplió hoy un año de casada con Jean Paul Gabuteau, según reveló el documento que mostró Magaly Medina en su programa donde se confirmó que se casaron un 25 de noviembre de 2024 en Barranco y por ello, Silvia quiere resolverlo en su privacidad.

"Son cosas que uno puede tratar en la parte íntima de la privacidad", dijo la modelo. Aunque le preguntaron: "¿Algún mensaje para él o para ella (Analía)?" y ella respondió: "No, ninguno".

De esta manera, Silvia Cornejo ha salido a afirmar que respetará a su esposo Jean Paul Gabuteau ante todo, pero que no hablará de las imágenes emitidas por la 'urraca' de él con su ex Analía Jiménez en un departamento luciendo cariñosos.