Chelsea vs. Barcelona EN VIVO: hora, alineaciones y donde ver este partidazo de Champions League

La Champions League vuelve a encenderse con uno de los encuentros más atractivos de la jornada: Barcelona visita a Chelsea en Stamford Bridge este martes 25 de noviembre, desde las 15:00 (hora peruana). El compromiso promete intensidad, buen fútbol y una lucha directa por puestos de clasificación.

¿Cómo llegan Barcelona y Chelsea?

Barcelona y Chelsea comparten números idénticos en esta edición de la Champions League: dos victorias, un empate y una derrota, que los dejan con 7 puntos y bien ubicados en zona de playoffs. Sin embargo, esta igualdad también obliga a ambos a ganar para asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El conjunto azulgrana llega con buen ánimo después de su victoria ante Athletic Club, duelo en el que recuperó ritmo, eficacia y el gran nivel de Raphinha. Hansi Flick está cada vez más cerca de juntar a todo su plantel al cien por ciento para afrontar los partidos clave de la temporada.

Pese a su crecimiento, Barcelona sufre una baja importante: "Pedri será el gran ausente del Barcelona", ya que el mediocampista aún no supera su lesión. El club confirmó que su presencia ante Chelsea "está descartada".

Chelsea también atraviesa un buen momento. Los Blues encadenaron su tercera victoria consecutiva en la Premier League tras vencer 2-0 a Burnley como visitantes. Actualmente ocupan el segundo lugar de la tabla, a seis puntos del líder Arsenal.

Aunque viven un presente sólido en Inglaterra, saben que la prioridad de la semana es este choque crucial de Champions, donde pueden tomar ventaja en el grupo. Aun así, el equipo de Enzo Maresca llegará con una ausencia sensible: "Chelsea no contará con su figura", ya que el entrenador no tendrá disponible al volante Cole Palmer, quien continúa fuera desde septiembre por lesión.

Posibles alineaciones para el Chelsea vs. Barcelona

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Robert Lewandowski.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Joao Pedro, Jamie Gittens; Tyrique George.

¿Dónde ver el Chelsea vs. Barcelona?

El enfrentamiento entre Barcelona y Chelsea por la quinta jornada de la Champions League se verá por ESPN para toda Sudamérica. Los aficionados que prefieran seguirlo vía streaming podrán hacerlo a través de Disney Plus Premium, siempre que cuenten con suscripción activa.

En Perú, el duelo entre ambos será transmitido desde las 3:00 p. m., en un choque que puede definir gran parte del rumbo de la temporada para dos de los gigantes del fútbol europeo.

Este Barcelona vs. Chelsea se perfila como uno de los duelos más atractivos de la fecha. Con ambos equipos igualados en puntaje, necesidades y presión, el partido puede marcar un antes y un después en su camino hacia la clasificación.