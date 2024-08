Christian Cueva no llegaría a la UCV tras lucirse bebiendo cerveza: "Richard Acuña lo confirmó"

La polémica del posible ingreso de Christian Cueva al club César Vallejo había levantado todo tipo de críticas y es que hace unos días el jugador fue visto con cerveza en mano disfrutando de la compañía de sus amistades, lejos de dedicarse a entrenar para estar apto físicamente para cualquier enfrentamiento deportivo.

Es así que se especula nuevamente que sería el propio Richard Acuña quien habría descartado a "Aladino" por sus comportamientos anti deportivos que lo harían llevado a desistir de fichar al 10 de la selección.

Hasta hace unos días el ingreso de Christian Cueva al club César Vallejo ya era una realidad, y es que el jugador no tenía un equipo definido llevando su carrera futbolística a la incertidumbre, sin embargo, el club poeta UCV había puesto los ojos en el pelotero hasta el día de ayer, pero al parecer desistieron de contar con su talento en la cancha.

Cabe mencionar que fue el programa de Magaly TV La Firme los encargados de difundir unas imágenes de Christian tomando una lata de cerveza mientras estaba de copiloto en su auto, demostrando así el poco interés que tiene en prepararse físicamente para estar listo para los siguientes enfrentamientos deportivos.

Según la periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó que el mismo Richard Acuña habría comunicado que el pelotero ya no iba a ser parte del club deportivo.

"Estaba todo cerrado, pero, según lo que me contaron hoy en la mañana, ya no se va a dar la llegada de Cueva a Vallejo porque ayer salió un ampay de Cueva. Me dijeron que fue por eso" , señaló en Estudio Fútbol.

Según la comunicadora las imágenes de Cueva tomando fueron definitivas para que los directivos de la UCV no quieran tener a Christian de su lado, pues después del escándalo con Paolo Guerrero aparentemente no quieren destacar por otra polémica o escándalo que opaque su imagen como club deportivo.

"A mí me dijeron que eran tres razones. Una de las razones fuertes es porque salió lo de anoche, el video de Cueva. A mí me dijeron que ya no llega. Richard Acuña fue al entrenamiento de hoy con el plantel y les confirmó que Cueva que ya no llegaba", agregó.