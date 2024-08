Vanessa Terkes habla sobre el amor y reflexiona sobre volver a casarse: "Estoy muy bien"

Vanessa Terkes, conocida actriz peruana y participante en la nueva temporada de "El Gran Chef Famoso", ha decidido abrir su corazón y hablar un poco sobre su vida amorosa. A pesar de su felicidad actual, Vanessa ha dejado claro que prefiere mantener su vida sentimental alejada del ojo público.

Sobre la posibilidad de volver a casarse, Vanessa fue clara y directa. La reconocida actriz confesó que no le quita el sueño una boda, pues no tiene ese momento como una de sus prioridades, actualmente.

"El matrimonio no es algo en que esté pensando en este momento. Si en algún momento se da, bienvenido sea, caso contrario chévere también, no es algo que me quite el sueño", comentó, mostrando que aunque está abierta a la idea, no es una prioridad en su vida actual.