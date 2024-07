Christofer Gonzales fuera del clásico: La única condición de la 'U' para cederlo a la UCV

La historia de Christofer Gonzales en Universitario de Deportes aún no ha terminado. El club decidió no convocar a 'Canchita' para el clásico contra Alianza Lima en la fecha 3 del Torneo Clausura, y el jugador no ha logrado entrar en la lista del entrenador Fabián Bustos desde el inicio de esta etapa del campeonato. A pesar de esto, hay interés de otros equipos por contar con sus servicios.

Christofer Gonzales y la condición de la 'U' para cederlo a la UCV

Pese a que Christofer Gonzales llegó como refuerzo estrella, el jugador no ha logrado entrar en la lista del entrenador Fabián Bustos para el clásico de Universitario de Deportes contra Alianza Lima en la fecha 3 del Torneo Clausura. Uno de los equipos interesados en Gonzales es la Universidad César Vallejo.

El club trujillano quiere contar con el futbolista de 31 años, pero Universitario ha puesto una condición para permitir su salida. La única opción es que Vallejo pague un porcentaje del traspaso en calidad de préstamo. El club 'crema' no planea venderlo.

"La situación de Christofer Gonzáles va de esta forma. Solo lo cederían a préstamo a la Vallejo si pagan el 10%. Es la única opción que tiene Christofer. La 'U' no quiere cederlo a un rival directo. Por eso la posibilidad con Vallejo. Ya depende del jugador", comentó Talía Azcárate, periodista de L1 Max.

Gonzáles no juega con Universitario desde el pasado 25 de mayo. Casi tres meses fuera de la actividad competitiva, pero ahora sin una lesión se convierte en un futbolista atractivo para la UCV, quien ha mostrado interés en contar con él para el Torneo Clausura. La directiva de Richard Acuña, presidente del club, ha consultado a Jean Ferrari, gerente de Universitario, para facilitar la salida del jugador.

La ausencia de 'Canchita' en partidos de la 'U'

Fabián Bustos, entrenador de Universitario, ha sido claro sobre su criterio de selección. Con ello, explicó que la no convocatoria de Christopher Gonzales fue en un intento de ser justo con el esfuerzo de todos los jugadores del equipo.

"Los que están acá, para nosotros, son los que han trabajado mejor en la semana. El entrenador tiene que fijarse e intentar ser justo". Por esto, 'Canchita' no ha sido convocado, a pesar de estar en buena condición física.

Christofer Gonzales ha evitado polémicas y se ha mantenido tranquilo. "Todo muy bien. Ya llegará el momento donde me toque hablar con ustedes", dijo el jugador cuando se le preguntó sobre su ausencia en las convocatorias.

El valor de mercado de Christofer Gonzales, según Transfermarkt, es de 500,000 euros. Su contrato con Universitario se extiende hasta diciembre de 2026, por lo que aún tiene tiempo para demostrar su valía en el equipo 'crema'.

Preparativos para el clásico. Mientras tanto, Universitario se prepara para enfrentar a Alianza Lima. La lista de convocados incluye a Gabriel Costa, quien podría debutar ante su ex equipo. Por el lado de Alianza Lima, Kevin Quevedo ha sido incluido en la convocatoria, llegando desde la Universidad Católica.

Detalles del clásico. El clásico entre Universitario y Alianza Lima se juega hoy, viernes 26 de julio, a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. El partido es válido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 y será transmitido por GOLPERU.

El futuro de Christofer Gonzales en Universitario está en manos de las negociaciones con César Vallejo. Mientras tanto, el jugador se mantiene enfocado y espera su oportunidad para volver a brillar en el campo. Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto.