Cristian Benavente se pronuncia tras dejar UCV para ingresar a Sport Boys: "Estoy donde me valoren más"

Sport Boys causó impacto en el mercado al fichar a Cristian Benavente, quien formaba parte de UCV. Antes del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1, el equipo rosado sorprendió al anunciar la contratación del exjugador de César Vallejo. En este contexto, el popular 'Chaval' comentó sobre su situación y destacó que se encuentra en un lugar donde se siente más apreciado.

Es importante mencionar que el exdelantero de Alianza Lima no estuvo presente en el partido entre Sport Boys y Sport Huancayo al inicio del segundo torneo del año.

Luego de ser anunciado por el equipo rosado de Sport Boys, Cristian Benavente habló sobre su situación actual y reveló cómo es que se siente tras salir de UCV, equipo el cual es dirigido por Richard Acuña. En ese sentido, el 'Chaval' dejó en claro que busca tener mayor continuidad y si tiene la oportunidad de brillar más, lo tomará sin dudarlo.

"Estoy contento de estar aquí y ver que el equipo ganó hoy (...) Esto surgió antes de la última semana de preparación, lo recibí con ganas y fui yo el que aceptó venir (a Sport Boys). Físicamente estoy muy bien y, por eso, quiero encontrar un lugar en el cual tenga más continuidad. Estoy para jugar y soy ambicioso. Si tengo la oportunidad para estar en un sitio donde se me valore más, pues voy ahí", sostuvo en diálogo con GolPerú.

De esta forma, Cristian Benavente se mantiene con las expectativas altas tras su ingreso a Sport Boys en donde espera destacar más en su juego individual, lo cual no pudo verse en gran medida durante su paco por UCV.

El mediocampista afirmó que ya ha superado la lesión que tuvo en la rodilla, lo cual le ocasionaba problemas para ingresar a la cancha. Ante ello, espera salir a competir en los próximos partidos con Sport Boys.

Por otro lado, el Chaval habló sobre la reciente victoria de Sport Boys ante Sport Huancayo, en la cual no participó debido a la decisión del técnico Juan Alayo. No obstante, Cristian Benavente elogió el desempeño del club rosado. "El equipo jugó bien, me alegro muchísimo porque creo que hay buenos futbolistas y el objetivo va a estar si seguimos así", remarcó sobre la victoria de su nuevo club.