Edison Flores se sincera sobre su continuidad en Universitario de Deportes ¿Se queda?

Luego de obtener su estrella número 28 y alcanzar el bicampeonato, varios jugadores de Universitario de Deportes han compartido sus vivencias sobre el esfuerzo necesario para alcanzar este logro, así como sus metas en el fútbol. En esta ocasión, Edison Flores abordó diferentes temas, incluyendo su posible permanencia con la camiseta crema.

En una entrevista para el programa 'Al Ángulo', el 'Orejas' Flores habló sobre su futuro en el fútbol y la opción de seguir jugando en Perú. El delantero del equipo merengue indicó que, aunque deberá evaluar esta decisión en los próximos días, actualmente está concentrado en los próximos partidos con la Selección Peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de obtener el triunfo con Universitario de Deportes, el 'Orejita' Flores se mostró conmovido en sus declaraciones luego del partido. Ante ello, muchos lo tomaron como una despedida del equipo crema. No obstante, el futbolista de la Selección Peruana brindó más detalles al respecto.

"El fútbol ahora mismo me lleva a la Selección y estoy pensando a full en eso. Después de ello me tomaré unos días para pensar y decidir de qué es lo que quiero hacer. Siempre es bueno tomarse un momento y pensar de qué cosas yo quiero para el 2025, eso lo he tenido claro", comentó el jugador.