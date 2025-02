¡Escándalo! Futbolista termina en la comisaría tras pelea que dejó un hombre desfigurado

En los últimos meses, la agresión y detenciones han aumentado exponencialmente. Ahora, se ha informado sobre la detención de un reconocido futbolista peruano que agredió brutalmente a una persona que terminó desfigurándole el rostro.

A través del programa de Magaly Medina, se mostró un avance del escándalo de hoy donde muestran la brutal agresión que realizó un futbolista a un hombre. La persona es Jerson Reyes Espinal, la actual pareja de Dorita Orbegoso y expareja de Yahaira Plasencia.

Jerson Reyes Espinal de 34 años es acusado de agredir a un hombre en el pueblo joven Las Brisas de Nuevo Chimbote en Áncash. El jugador fue denunciado por presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud contra Jairo Talledo Márquez, quien presenta rotura de tabique.

Además, Giancarlo Reyes Espinal, hermanos del jugador, también se encuentra detenido en la comisaría de Villa María acusado por el mismo delito. En el video compartido por el programa de Magaly, se puede ver cómo una mujer graba lo sucedido.

Dorita Orbegoso lleva una relación de varios años con el futbolista Jerson Reyes. El pelotero es un arquero que formó parte de Chalaca Fútbol Club hasta el 2024. Durante una entrevista, la actriz cómica afirmó que no se sentía enamorada de su pareja hace un años para el diario El Trome.

"O sea, estoy bien, tranquila con el corazón. No me atrevería a decir que estoy enamorada porque más bien estoy más centrada en mi lado de madre (...) Igual no compartimos mucho porque vivo con mi hijo. Entonces, cuando compartimos son las veces que mi bebé está con su papá, no es que lo vea todos los días", expresó.