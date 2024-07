Gabriel Costa explica su salida de Alianza y su llegada a la 'U': "No me quisieron en un lado y sí en otro"

Gabriel Costa, el talentoso futbolista uruguayo nacionalizado peruano, hizo su debut con Universitario de Deportes en un emocionante clásico contra Alianza Lima. El partido, que terminó con una victoria de 2-1 para los 'cremas', marcó el inicio de una nueva etapa para Costa, quien dejó claro por qué decidió cambiar de equipo.

El futbolista de Universitario de Deportes, Gabriel Costa, hizo su debut en un partido contra Alianza Lima. El encuentro, celebrado en el estadio Monumental, fue intenso de principio a fin. Por ello, aprovechó para hablar sobre su sorpresiva salida del club 'blanquiazul' y su fichaje por el equipo 'crema'. En primer lugar, Gabriel Costa, quien ingresó en el segundo tiempo, expresó sus emociones tras el partido.

Costa explicó por primera vez los motivos de su inesperada salida de Alianza Lima para pasar a Universitario de Deportes. Una polémica decisión, pues ambos equipos de fútbol son reconocidos rivales en el Perú.

"No me quisieron en un lado y me quisieron en otro. Estoy agradecido a Universitario que me dio la oportunidad de llegar. Lo que me toca es demostrar de lo que soy capaz", contó.