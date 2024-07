Richard Acuña se pronuncia sobre la polémica con Paolo Guerrero: "Espero nos pongamos de acuerdo"

Richard Acuña, presidente del Club Universidad César Vallejo, finalmente habló sobre el caso de Paolo Guerrero. Tras confirmarse que el 'Depredador' desea rescindir su contrato con la UCV y quedar como jugador libre para fichar por Alianza Lima, el club donde el futbolista de 40 años planea concluir su carrera.

En esa línea, Acuña detalló los problemas que el club poeta prefiere evitar con la salida del 'Depredador'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En declaraciones a la prensa local, el esposo de Brunella Horna señaló que los dirigentes del equipo poeta desean evitar pérdidas económicas por la salida de Paolo Guerrero de César Vallejo. Además, mencionó que no se divulgará la cantidad solicitada al jugador para que deje el club.

En ese sentido, afirmó que el club poeta presenta otros problemas que mantiene preocupado a los dirigentes. Por ello, espera llegar a un acuerdo con Paolo Guerrero tras conocerse que el 'Depredador' decidió rescindir de su contrato con el club trujillano.

"Lo único que estamos diciendo es que no queremos salir afectados económicamente respecto a los contratos que tenemos con los auspiciadores. Hay problemas más importantes que el tema Paolo Guerrero. El club no se llama Paolo Guerrero, se llama César Vallejo. Está entrenando todos los días en la tarde. (Sobre el monto) Eso es algo privado, muchas gracias", declaró Richard Acuña para 'La República'.

Lo que se supo este martes 23 de julio fue que Paolo Guerrero había firmado su desvinculación de Vallejo y estaba muy cerca de unirse a Alianza Lima. Según el periodista Jorge Solari, el conjunto blanquiazul habría brindado apoyo económico al goleador para facilitar su salida.

"Yo tengo información de Vallejo: Paolo Guerrero ya rescindió contrato y que va a jugar por Alianza, y que lo presentan, si no me equivoco, antes del fin de semana. Incluso, tengo la info de que Alianza ha puesto parte del dinero para que pueda hacerlo. (...) Tengo la información de que Cueva va a terminar jugando por Vallejo (...). Guerrero no ha firmado, pero está todo cerrado con Alianza y que lo podrían presentar este fin de semana", reveló Jorge Solari.