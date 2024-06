Jorge Fossati celebra el regreso de Erick Osores a la televisión: "Un abrazo grande"

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, aprovechó la conferencia de prensa tras el partido amistoso entre Perú y El Salvador para dedicar unas emotivas palabras al periodista deportivo Erick Osores. El regreso de Osores a la televisión, después de superar una dura enfermedad, fue recibido con alegría y mensajes de apoyo.

Durante la conferencia, Fossati expresó: "Quiero manifestarles la alegría que significó la presencia en cámaras de Erick Osores. Le estamos mandando desde aquí toda nuestra fuerza para que siga con ese coraje que demostró en cámaras. Erick, un abrazo grande por más que no te conozca personalmente".

Erick Osores volvió a las pantallas de América TV para la transmisión del partido entre Perú y El Salvador. Este regreso fue muy esperado, ya que estuvo ausente varios meses debido a problemas de salud. Gonzalo Núñez, colega de Osores, había adelantado que el periodista estaba mejorando y pronto regresaría a la televisión.

Una recuperación valiente. Osores había estado fuera del aire por una enfermedad que no ha detallado públicamente, aunque mencionó que sufrió "náuseas" y tuvo que tomar "medicinas".

Su regreso fue recibido con gran alegría por colegas y televidentes.

Pedro García, del programa "Al Ángulo", también envió un mensaje de apoyo.

"Me encantó lo último. Lo de Erick Osores, que está saludando su retorno a las labores, es espectacular, una gran noticia, un colega muy querido. Fossati, aunque no lo conoce directamente, se permitió hacer esa precisión, me parece espectacular, habla muy bien del profe Fossati", afirmó.