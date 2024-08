Jorge Fossati duda sobre Paolo Guerrero en las Eliminatorias 2026: "Está más para no que para sí"

Paolo Guerrero, el histórico goleador de la Selección Peruana, está pasando por una situación complicada de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Jorge Fossati, técnico de la selección, fue claro en su reciente entrevista, dejando entrever que las posibilidades de convocarlo son cada vez menores debido a su inactividad reciente.

En declaraciones a L1 Radio, Jorge Fossati dejó en claro su preocupación sobre la situación de Paolo Guerrero de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. El entrenador de la Selección explicó que Paolo Guerrero está entrenando por su cuenta en Brasil, pero no ha jugado partidos oficiales desde que dejó el club César Vallejo a mediados de julio.

Jorge Fossati: "Sé que Paolo está entrenando solo, en Brasil. Está más para no ser convocado, que para sí. Es hincha de Alianza Lima, pero bromeo de que voy a hablar con Jean Ferrari para llevarlo a Universitario" #L1Radio 🎙⚽ 👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/A6ft9TaR1e

"Hoy está más para no que para sí" , admitió Fossati, refiriéndose a la situación del delantero de 40 años, aunque dejó abierta la posibilidad de un cambio en los próximos días. "Siempre tengo la esperanza de que mañana cambie la situación" , comentó, mostrando que aún confía en la capacidad del 'Depredador', pero es consciente de que el tiempo corre en su contra.

En contacto, pero sin rutinas específicas. A pesar de la incertidumbre sobre su convocatoria, Paolo Guerrero ha estado en contacto con el equipo técnico de la selección. Según Fossati, el delantero ha mantenido comunicación con el preparador físico del equipo para recibir algunas sugerencias sobre su preparación.

"No nos metemos en el medio de jugadores que tienen club, pero Paolo ha estado en contacto con nuestro preparador físico para coordinar algunos puntos" , explicó el entrenador.

Sin embargo, el hecho de que Guerrero no esté vinculado actualmente a ningún club complica la situación. Aunque su físico sigue siendo envidiable para alguien de su edad, el ritmo de competencia es clave en estas instancias, y eso es algo que Fossati tiene muy en cuenta.

La selección peruana se enfrentará a Colombia el próximo 6 de septiembre en Lima, seguido por un duelo contra Ecuador en Quito el 10 del mismo mes. Ambos partidos son cruciales en la carrera hacia el Mundial 2026, y Fossati debe tomar decisiones difíciles en los próximos días sobre quiénes serán los convocados.

Sobre Guerrero, Fossati fue honesto: "Cada día que pasa me da menos posibilidades de tenerlo, tomando en cuenta que las Clasificatorias son ahora, en septiembre". No obstante, el técnico sigue teniendo fe en que Paolo pueda solucionar su situación y volver al campo en óptimas condiciones.

Paolo y su futuro en el fútbol. El entrenador también compartió una anécdota sobre su relación con el delantero, quien es un confeso hincha de Alianza Lima.

"Yo bromeo mucho con él y le digo que voy a hablar con Jean Ferrari para llevarlo a Universitario, pero él me responde 'no profe, allá me va a dar mucho frío, yo soy Alianza'", relató Fossati entre risas, mostrando el buen ambiente que existe entre ambos.