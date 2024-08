Jorge Fossati lanza fuerte advertencia a Christian Cueva tras juerga: "Es culpa de él"

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre el futbolista Christian Cueva. El jugador, conocido por su talento en el campo, ha vuelto a ser noticia por sus comportamientos fuera de la cancha, y Fossati no se quedó callado.

Jorge Fossati expresó su frustración con Christian Cueva. Recientemente, Cueva fue captado fumando y bebiendo alcohol. El entrenador finalmente se pronunció al respecto, brindando una fuerte evaluación de la actitud de Cueva, sus retos y la posibilidad de no sea convocado.

Todo comenzó cuando se filtraron videos de Christian Cueva en una cancha de fulbito en Surco, donde se le ve fumando y bebiendo alcohol con sus amigos. Estas imágenes han generado un sinfín de críticas y dudas sobre su profesionalismo, justo cuando la selección se prepara para las eliminatorias del Mundial 2026.

En una entrevista con Movistar Deportes, Fossati expresó su frustración y dejó claro su descontento con el comportamiento del jugador.

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Me da bronca que él le dé pasto a las fieras. Pero es culpa de él" , afirmó el técnico.

¿Una última advertencia para Cueva? El entrenador uruguayo, que siempre ha mostrado apoyo hacia Cueva, también dejó claro que hay un límite para todo.

"A mí, me jodería y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo y anda de joda. No me preocuparía, le cortaría la cabeza. Chau, no hay otra", dijo, refiriéndose a la posibilidad de dejar fuera a Cueva si sigue con estos comportamientos.