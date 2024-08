Juan Izquierdo: DT de Curitiba de Brasil se quiebra tras conocer la muerte del jugador uruguayo

El estadio Couto Pereira fue testigo de intensas emociones, especialmente durante la rueda de prensa posterior al partido entre Curitiba y Avaí, en la segunda división del fútbol brasileño. En lugar de enfocarse únicamente en el análisis del juego, las palabras del técnico local, Jorginho, estuvieron cargadas de una profunda tristeza por la noticia del fallecimiento del joven futbolista uruguayo Juan Izquierdo.

Y es que antes de que los periodistas empezaran a hacerle preguntas, el DT se mostró claramente afectado por lo sucedido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El director técnico del club Curitiba de Brasil expresó su pesar tras la muerte del jugador uruguayo Juan Izquierdo. Luego de la victoria de Jorginho por 1-0 ante Avai, el estratega no pudo evitar quebrarse al hablar del fallecimiento del futbolista.

"Antes de cualquier pregunta, permítanme decir algo. Quiero dar mi más sentido pésame a la familia de Izquierdo, que falleció hoy; a sus padres, Nelson y Sandra; a su esposa Selena con quien tuvo una hija de dos años y medio y un hijo recién nacido. Lo siento mucho porque la familia sabe que no será fácil", expresó con dolor.

"Hoy soy abuelo; me imagino perdiendo un hijo, y no hay palabras en este momento. Solo pido a Dios que consuele el dolor en el corazón de la familia, especialmente de los padres y de la esposa. Los niños aún no lo entienden, pero que también consuele sus corazones, el dolor del anhelo, el dolor de la pérdida, y siempre estaremos en oración por la familia para que puedan superar este momento tan difícil", sentenció el DT.