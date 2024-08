¡Tragedia en SJM! Hombre fallece tras ser empujado de una patada a un precipicio (VIDEO)

Un hombre, identificado como Jaime Chachaque (37), falleció tras caer por el precipicio de un cerro luego de ser empujado por su agresor. El incidente ocurrió en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, donde el asesino confesó que luego de una discusión con la víctima, lo atacó por la espalda.

Los vecinos de la zona quedaron consternados con lo sucedido y decidieron actuar en el acto. Ante ello, los familiares de la víctima piden justicia por lo sucedido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Un lamentable incidente ha sacudido a los habitantes de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde la víctima, identificada como Jaime Chachaque, tenía 37 años, fue empujado desde un cerro por su agresor identificado como Jack Emerson Reyes Soria, falleciendo a causa de la caída.

El suceso ocurrió en el asentamiento humano San Francisco de la Cruz. Lo más sorprendente es que una cámara de seguridad en la zona captó el momento exacto del incidente, lo cual será de gran ayuda para las autoridades.

Ante ello, la hermana de la víctima, María Elene Chachaque, expresó su indignación ante lo sucedido y pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto. En ese sentido, alzó su voz hacia el Poder Judicial para que condene al hombre que asesinó a su hermano tras empujarlo de una patada por la espalda.

"Yo pido justicia para mi hermano. No quiero que lo suelten, el chico tiene un abogado, y nosotros no tenemos. Le pido a la fiscal, Claudia Montes, que no suelte al asesino, que no solo lo empujó, sino que le robó", sostuvo la hermana de la víctima a la prensa.