Carlos Cacho 'chanca' a Pamela López: "Me sorprende que se meta en un matrimonio"

El escándalo que ha desatado Pamela López al parecer tiene para rato y es que luego de ser involucrada en un matrimonio en el que presuntamente ella ha sido la manzana de la discordia, Carlos Cacho, amigo íntimo de la amiga de Pamela y de su esposo se pronunció.

Como se sabe el estilista figuró en algunas fotografías en donde se puede ver a Pamela López al lado de Nardha Velarde y atrás de ellas Carlos Cacho por lo que el programa de 'América Hoy' no dudó en contactarse para que diera detalles de este polémico escándalo.

El último programa de 'América Hoy' nuevamente estuvo sacando chispas y es que esta vez la producción decidió comunicarse con el profesional de modas Carlos Cacho quien había figurado en algunas fotografías de Pamela López junto a Nardha Velarde.

El maquillador reveló ser amigo bastante cercano de Nardha tanto así que lo nombró padrino de su spa que aperturó hace algún tiempo e incluso reveló que vivió muy de cerca el matrimonio de su amiga con Luis Rodríguez por lo que se dejó ver apenado por esta separación la cual se ha dado a conocer en medio de rumores de infidelidad.

Por otro lado, no dudó en referirse a la ex pareja de Christian Cueva asegurando que en ningún momento le dio buena espina desde el que la conoció en el evento de Marisol a donde asistió.

Asimismo, Carlos confesó que en el último evento que estuvieron juntos fue la pareja de esposos quien llevó a Pamela López para que pudiera distraerse de toda la polémica que venía atravesando con su todavía esposo Christian Cueva.

Como se sabe el día de ayer Nardha Velarde publicó en sus redes sociales que debido a todo el escándalo suscitado estos últimos días que involucran a su esposo y a su aparentemente ex amiga Pamela daba por terminada su relación de 9 años con el empresario.

Además advirtió que cualquier persona que insinúe que ella no mantenía una vida de pareja con el padre de su hija será demandado ya que ella ya demostró con todas las pruebas pertinentes qué hasta los últimos días vivía una vida de casada junto a Luis Rodríguez.

Pamela López está envuelta en un nuevo escándalo mediático tras ser acusada de meterse con el esposo de su amiga. Es así que, Magaly Medina arremetió contra la esposa de Christian Cueva y afirmó que no piensa apañar sus actitudes, dejando en claro que se denuncia por maltrato físico y psicológico no tiene nada que ver con la situación en la que está envuelta actualmente.

La 'Urraca' brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación local en la que dejó en claro que Pamela López no pertenece a su círculo cercano de amigos y le da lástima que Pamela López se haya visto envuelta en este escándalo, ya que deja atrás su denuncia contra Cueva.

"Yo no soy su amiga, soy una comunicadora que siempre defenderé a todas las mujeres que me piden ayuda, así como hemos ayudado a otras. Me parece que esta relación no le hace bien a su causa y le quitará atención al tema central e importante", expresó Magaly en diálogo con Trome.