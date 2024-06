¡Lo encara! Óscar del Portal 'parcha' a Jorge Fossati y sale en defensa de Renato Tapia

En un inesperado enfrentamiento mediático, Óscar del Portal, exjugador y presentador del bloque deportivo en América Deportes, confrontó al entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, acusándolo de ocultar información y de no proteger al equipo en el caso de Renato Tapia.

Del Portal, sin rodeos, abordó a Fossati durante una intervención televisiva, presentando la versión de Renato Tapia y defendiendo la decisión del jugador de no viajar a la Copa América debido a la ausencia de un seguro laboral. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Óscar del Portal confronta a Jorge Fossati

De esta manera, Óscar del Portal, quien conduce en América Deportes, confrontó al entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, presentándolo como alguien que no ha sido completamente transparente sobre el asunto de Renato Tapia, y asumió el papel de defensor del "Capitán del Futuro".

Tras ver la imágenes donde descarta la participación del jugador comentó, "No es así profe y usted lo sabe, Renato no ha viajado porque no veía viable que podrían conseguir un seguro. Renato no viajó porque ustedes le prometieron y digo ustedes, porque usted se hizo cargo de una promesa de terceros...", dijo exjugador de Cristal enfrentándose al DT por el jugador de Celta de Vigo.

"Ustedes le dijeron que antes del partido con Paraguay el documento estaba firmado. Se lo dijeron varias veces, una 'hora y treinta' antes del partido le dijeron lo mismo y después del partido le dijeron 'el lunes'. El lunes, como no se firmó, Renato decidió no ir", declaró Del Portal, detallando los supuestos acuerdos incumplidos por parte de la FPF.

El ex jugador de Sporting Cristal, fue más allá y se pudo en los zapatos del jugador. "No viajó porque veía que las intenciones eran no firmar el documento y no realizarlo. Es por eso que el jugador toma esa decisión, no es por lo que usted dice, es por la desidia de la FPF. Incluso, pactaron una reunión virtual la semana pasada, ocho dela noche, no aparecieron el señor Lozano, ni los abogados", relató.

¿Fossati no está cuidando al equipo?

En la misma línea, el periodista deportivo Óscar del Portal aseguró que Jorge Fossati no estaría cuidando al equipo. En tal sentido, lo acusó de dividir a la blanquirroja.

"Me informan que el profesor omite algunas cosas, de repente no es su intención, pero le está pegando a Renato Tapia y no está cuidando al grupo. Se pone del lado de la FPF y lo entiendo porque es su empleador, es normal, pero no cuidar al grupo. Esto no ha caído bien a los jugadores", afirmó.